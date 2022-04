Dicas de masturbação durante o banho para ter benefícios além do prazer

Em qualquer ambiente, a masturbação pode trazer diversos benefícios ao corpo e à mente. Além de ser uma forma de liberar hormônios de bem-estar como endorfina, dopamina e oxitocina, a prática pode te ajudar a reduzir dores de cabeça e outros desconfortos, inclusive as cólicas menstruais.

+ Aprenda a estimular o clitóris para seu prazer

+ Meu brinquedo erótico ficou preso! E agora?

Quando praticada durante o banho, a masturbação oferece mais privacidade e menos chance de quaisquer tipos de “bagunça”. Além disso, “ajuda a abafar alguns sons que você pode emitir em seu caminho para o orgasmo”, pontua a um expert em sexo da marca de bem-estar sexual Lovers, Renee Stewart, à “Slice”, de onde são as informações.

A educadora sexual Sarah Ricco ainda complementa os benefícios da prática durante o banho: “Ao contrário de se masturbar na cama, praticar no chuveiro exige nudez total, o que pode aumentar a excitação, a autoconfiança e incentivar uma conexão mais profunda com seu corpo.”

Como se masturbar no banho?

A atividade pode ser praticada da mesma forma em que se masturba em qualquer lugar. A grande diferença é que a água corrente pode “lavar” a lubrificação natural da vagina, por isso, a utilização de lubrificantes à base de silicone pode ser benéfica para este momento íntimo.

Se você é adepta aos brinquedos eróticos, certifique-se de levar para o chuveiro apenas os que sejam à prova d’água, para evitar que quebrem ou estraguem. É importante observar, ainda, que os lubrificantes à base de silicone podem romper o acabamento de sex toys do mesmo material, não devendo ser utilizados em conjunto.

Se você não quiser levar um brinquedo para o chuveiro, a sexóloga Rachel Sommer sugere usar o chuveirinho em seu clitóris, vulva e zonas erógenas.

As melhores posições para se masturbar no banho

Simplesmente faça o que for mais confortável para você, ajustando conforme necessário para manter a segurança no espaço escorregadio e/ou apertado do seu chuveiro. Você pode ficar de pé ou sentar-se ou deitar-se no chão.

Se você busca ousar, Rachel sugere entrar na posição de lótus da ioga: pés juntos e joelhos em posição de borboleta. “Não apenas o clitóris fica mais acessível a partir dessa posição, mas seus músculos pélvicos estão envolvidos, e você pode contraí-los para intensificar os orgasmos”, finaliza.

Saiba mais