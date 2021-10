Dicas de domingo: final da Liga das Nações, clássico dos desesperados e Seleção agitam o dia Neymar e companhia enfrentam a seleção da Colômbia, em Barranquilla, a partir das 18h neste domingo

Domingo é dia de relaxar, ligar a televisão e assistir futebol. Tal como ver partidas fazendo churrasco e apreciando uma cerveja, muitos brasileiros têm adotado o hábito de acompanhar os jogos também realizando apostas. O Lance! entrou nesta onda e trouxe três dicas para os jogos deste domingo (26). Confira!

Espanha x França – 15h45

O dia de futebol será agitado, com a final da Liga das Nações entre Espanha e França. As duas potências européias se encaram no San Siro, em Milão, na Itália. Com um time mais experiente, atual campeão do mundo, e com estrelas do tamanho de Mbappé, Pogba e Benzema, a França é a grande favorita. Uma vitória dos franceses – independente da forma que é conquistada – está com odds de 1.75, na opção Para Qualificar no site da KTO.com

Santos x Grêmio – 16h

Duelo entre dois gigantes desesperados lutando contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos venceu sua última partida pelo Brasileirão em agosto, já os gremistas vem de três jogos sem vitórias – duas derrotas e um empate. Neste confronto, repleto de tensão, o empate é uma opção interessante. Na KTO, a igualdade entre os gigantes está com odds de 3.00

Colômbia x Brasil – 18h

Para finalizar, a Seleção Brasileira tenta manter os 100% nas Eliminatórias da Copa do Mundo diante da Colômbia. A partida acontece em Barranquilla, fechando o domingo de futebol. Após atuação pouco inspiradora diante da Venezuela, o Brasil conta com retorno de Neymar frente os colombianos. Em uma partida complicada, a boa opção está é apostar que menos de 2.5 gols serão marcados, opção com odds de 1.52 na KTO.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais