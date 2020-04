Dicas de chás caseiros para desinchar, segundo especialista

O inchaço incomoda muitas mulheres, principalmente nesta época do ano, onde os bloquinhos, as festas na piscina e as praias ensolaradas dão as caras com o carnaval. Muitas razões indicam o inchaço repentino e cada indivíduo reage de uma forma. Alguns motivos podem estar ligados diretamente ao seu dia-a-dia, consumindo alimentos que causam inchaço ou não se movimentando o suficiente. A nutricionista Luna Azevedo, conhecida por atender algumas celebridades, como Yasmin Brunet, deu algumas dicas de chás caseiros para desinchar:

Chás caseiros para desinchar

Chá de cavalinha

É capaz de promover uma limpeza natural no organismo e também é responsável pela expulsão do líquido que fica retido nos tecidos corporais e provocando o inchaço no corpo. Para fazer o chá, use 500 ml de água para cada duas colheres de sopa da erva.

Chás caseiros para desinchar: Chá de abacaxi

Esse chá ajuda o corpo a desinchar, diminuindo a retenção de líquidos do corpo. Além disso, o chá de abacaxi é capaz de melhorar o funcionamento do corpo, principalmente do trato digestivo. Basta ferver suas cascas em um litro d’água.

Chá de dente de leão

Possui diversas propriedades diuréticas e também atua protegendo com fígado contra os efeitos da ingestão de bebidas alcoólicas. É preciso usar um punhado da planta seca e deixar em infusão em uma xícara d’água quente por uns bons minutos antes de coar e beber.

Chás caseiros para desinchar: Chá verde

Esta erva é conhecida por ter uma ação diurética e, através dela, há diminuição do acúmulo de líquido e substâncias nocivas à saúde. Entretanto, deve ser evitado por quem tem sensibilidade a cafeína.

Chá de hibisco

Possui ação diurética, digestiva, laxativa e termogênica. Basta ferver um litro de água filtrada e colocar duas colheres (sopa) de hibisco. Em seguida, deixe a mistura em infusão por aproximadamente 15 minutos.