Além de doloroso, o problema das acnes nas costas pode ser devastador para a autoestima. Mas se você sofre com isso, não se preocupe: felizmente, seguir algumas dicas simples pode te ajudar a amenizar o problema.

Com informações da “Teen Vogue”, confira 12 dicas para se livrar da acne nesse local indesejado e conquistar a tão sonhada liberdade.

12 dicas para se livrar das acnes nas costas

1 — Esfolie regularmente

De acordo com a dermatologista Doris Day, as costas e a parte superior do tronco são dotados de mais glândulas sebáceas do que o resto do corpo. Isso significa que a área conta com maior produção de óleo natural da pele.

Dessa forma, Doris ressalta que a esfoliação é importante porque as células mortas da pele das costas podem não ser eliminadas com facilidade, gerando um acúmulo que pode ocasionar acne.

2 — Vista tecidos respiráveis

“Qualquer irritação da pele (como suor) pode exacerbar os surtos [de acne]. É importante evitar roupas apertadas para minimizar o atrito, especialmente ao transpirar. Certos materiais, como aqueles que absorvem o suor da pele, também reduzem a irritação. Cores mais claras e algodão são ideais, especialmente durante os treinos”, diz a especialista.

3 — Tratamentos tópicos para acnes nas costas

Além do rosto, você também pode usar tratamentos tópicos para a acne nas costas — preferencialmente produtos com ingredientes como ácido salicílico e peróxido de benzoíla, como indica a dermatologista Michelle Green. No entanto, é ideal que você converse com um especialista para avaliar as especificidades de seu caso.

4 — Tome banho após os treinos

Michelle alerta que tomar banho após treinar ou suar muito em um dia de calor é essencial para prevenir o surgimento de acnes nas costas. “Permitir que o suor e a sujeira se acumulem na pele e dentro das roupas levará ao acúmulo de bactérias e acne”, explica.

Se você não puder tomar banho imediatamente após suar, a recomendação da especialista é trocar as roupas que estiver usando e utilizar lenços umedecidos sem óleo para limpar as costas.

5 — Use produtos específicos para acnes nas costas

Você pode se beneficiar do uso de produtos específicos para o tratamento de acne corporal, como sabonetes de banho com ácido salicílico na composição. Se os tratamentos de farmácia não funcionarem, converse com seu dermatologista sobre a possibilidade de utilizar produtos manipulados na região acneica.

6 — Elimine os produtos para cabelo das costas

Muitas vezes, os culpados pela acne nas costas são shampoos e condicionadores que ficam muito tempo em contato direto com a pele da região. Por isso, ao aplicar uma máscara de hidratação, prenda os cabelos; e ao enxaguar seu shampoo, certifique-se de lavar bem as costas.

Além disso, atente-se ao pós-banho, especialmente se você tem cabelos longos: os fios recém-lavados podem ser um agente incrivelmente irritante para a pele propensa à acne.

7 — Não estoure as espinhas

Pode parecer irresistível, mas não estoure — nem peça para alguém estourar — as espinhas em suas costas. A prática pode fazer com que bactérias se proliferem na região, ocasionando mais acne e cicatrizes.

8 — Lave lençóis e roupas de treino

Certifique-se de trocar suas roupas de cama semanalmente e evite usar a mesma roupa fitness mais de uma vez. Além disso, lembre-se de higienizar seus aparelhos antes de treinar, especialmente se você frequenta uma academia.

9 — Faça um tratamento estético nas costas

Assim como em seu rosto, você também pode recorrer a um(a) esteticista para uma limpeza de pele, esfoliação e hidratação das costas. Um(a) profissional será capaz de desentupir seus poros e aplicar o tratamento mais adequado.

10 — Trate as acnes nas costas de dentro para fora

Se os tratamentos tópicos não funcionarem, uma boa opção pode ser conversar com um dermatologista e consultar a possibilidade de utilizar medicamentos como antibióticos para acne.

11 — Consuma probióticos

Os probióticos são excelentes para a saúde geral, inclusive para o microbioma da pele. Eles podem ser encontrados em alimentos fermentados, como iogurtes e Kombucha, ou em suplementos.

12 — Utilize o protetor solar correto

A dica do portal é optar pelo uso de um protetor solar não-comedogênico nas costas. Isso significa que o cosmético não tem óleo na composição e não entope os poros.

