Díaz sofre com ‘pior’ 1º tempo, acredita na vaga, mas se preocupa com a ‘final’ do Brasileiro

O técnico Ramón Díaz considerou o primeiro tempo do Corinthians na derrota, por 2 a 1 para o Juventude, como o pior desde sua chegada ao Parque São Jorge. Em entrevista coletiva, o treinador argentino deixou claro que sua prioridade é tirar o Corinthians da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro por isso a opção por ter deixar alguns titulares fora do duelo em Caxias do Sul.

“Foi o pior primeiro tempo que tivemos, não jogamos bem, no ataque, tivemos muita dificuldade, tivemos que mudar. Parece que no melhor momento nosso, convertem um gol meio difícil de analisar pela jogada, muito rebote, jogada não muito clara, e por aí defensivamente teremos que corrigir”, disse Ramón Díaz.

“A equipe no início do segundo tempo creio que pressionou bem, tivemos 10 minutos ou 15 que parecíamos chegar ao gol. Aí convertem um gol que a equipe faltou ser mais intensa, fomos ao ataque desordenado, não fomos claros nas chegadas, temos que melhorar tudo isso”, continuou.

“São 180 minutos. A pressão existe, mas não há muito tempo para a final (jogo com o Flamengo no domingo). Creio que é mais importante para o Corinthians. O gol dá confiança para podermos recuperar, jogando de local pudemos recuperar situações difíceis. Temos 90 minutos para recuperar. Queremos recuperar rápido porque é uma final importante para nós no domingo”, concluiu o treinador.

A preocupação de Ramón Díaz é justificada pelo fato de o time estar em 18º lugar na classificação do Brasileirão, ficando à frente apenas de Cuiabá e Atlético-GO. O duelo com o Flamengo é no domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena.