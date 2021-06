‘Dias de luta, dias de Vitória’: Rivais não ‘perdoam’ eliminação do Internacional em pleno Beira-rio Vitória se une aos nordestinos que avançaram sobre gigantes nacionais

A Copa do Brasil tornou-se uma adaptação da Copa do Nordeste. Na noite desta quinta-feira, mais um gigante nacional foi eliminado pela força nordestina. Dessa vez, o Internacional foi despachado em casa pelo Vitória, por 3 a 2, no Beira-Rio. Foi o suficiente para os rivais lotarem as redes sociais com provocações ao Colorado.

+ Confira os clubes classificados para a terceira fase da Copa do Brasil!

Apesar de terem vencido no Barradão pelo placar mínimo, o Internacional sofreu a virada com três gols na segunda etapa.

+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!

Confira a reação dos rivais com a desclassificação do Colorado.

Dias de luta. Dias de VITÓRIA. — Renan (@renanwinck_) June 11, 2021

“o gremio só pega time fraco nas copas” FALOU O CARA QUE CAIU PRO AMÉRICA ANO PASSADO E PRO VITÓRIA ESSE ANO. — Borrachos ⚡⚡⚡ (@BorrachosDoSul) June 11, 2021

CONTRATARAM O TAISON, PRA UM ANO DE GLÓRIA, MAS LIGARAM A TV E MAIS UM GOL DO VITÓRIA!!! HAHAHAHAAHAHAHAHAHA — Felipe Camargo | Super Grêmio ⚡️ (@camargofeli) June 11, 2021

#CopaDoBrasil

2004

Vitória elimina o inter ✅ 2018

Vitória elimina o inter ✅ 2021

Vitória elimina o inter ✅ ELIMINADO @SCInternacional

Pede a Música pic.twitter.com/eAOTCMUkBB — Marcelo Santos (Conta Nova) (@MarceloCecel78) June 11, 2021

Inter eliminado levando uma tinha do Vitória no Aterro. Eu amanhã: pic.twitter.com/TnkwhYYQaU — Maurício A. ⚡ (@alvesGFBPA) June 11, 2021

E MAIS:

Veja também