Dias antes de lançar parceria com Elton John, Britney Spears deleta conta no Instagram

Britney Spears deletou novamente sua conta no Instagram. A cantora está se comunicando com os fãs por meio do seu perfil no Twitter. Ela encerrou a atividade na rede social prestes à lançar sua nova canção em parceria com Elton John, Hold me Closer.

Na noite desta quarta-feira (24) já não se encontrava mais o perfil de Britney no Instagram. A cantora, por sua vez, não tocou no assunto mas divulgou a nova canção em seu Twitter e justificou a ausência na web. “Minha primeira música em 6 anos!!!! É muito legal que eu esteja cantando com um dos os homens mais clássicos do nosso tempo… @eltonofficial!!!! Estou meio sobrecarregada… é um passo enorme para mim!!! Estou meditando mais e aprendendo que o meu espaço é valioso e precioso!!!”, começou ela.

Na sequência, a estrela detalhou seu novo processo de vida desde o encerramento de sua tutela, em novembro de 2021. “Estou aprendendo que todos os dias é uma lousa limpa para tentar ser uma pessoa melhor e fazer o que me faz feliz… sim, eu escolho a felicidade hoje. Digo a mim mesma todos os dias para deixar de lado a amargura da mágoa e tentar perdoar a mim e aos outros pelo que pode ter sido doloroso”, pontuou, acrescentando a seguir: “Eu quero ser destemida como quando eu era mais jovem e não ter tanto medo. Eu oro para que haja verdade no Espírito Santo e espero que esse espírito esteja com meus filhos também!!! Sim… eu escolho a felicidade e a alegria hoje”, concluiu.