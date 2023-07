Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 24/07/2023 - 17:28 Compartilhe

Briga na família Abravanel? Silvia Abravanel, de 52 anos, gerou polêmica ao deixar de seguir as irmãs Daniela Beyruti, Patrícia Abravanel, Cintia Abravanel, Renata e Rebeca Abravanel no Instagram. Segundo informações do colunista João Telles, do Em Off, a filha de Silvio Santos deixou o dono do SBT surpreso com a atitude.

O apresentador teria sido avisado sobre a situação por interlocutores da família, e não teria entendido a reação de Silvia.

Nas redes sociais, alguns internautas começaram especular uma briga entre as herdeiras de Silvio Santos. “É eita atrás de vixe”, comentou um usuário. “Toda família briga, isso é normal, gente”, escreveu outro.

Silvia Abravanel elogia irmãs

Dias antes de deixar de seguir as irmãs nas redes sociais, Silvia Abravanel rasgou elogios para elas. Em um bate-papo no IstoÉ Gente Entrevista, que vai ao ar na sexta-feira, 28, a apresentadora falou sobre sua ótima relação com a família e da união com Daniela, Patrícia, Cintia, Renata e Rebeca dizendo que, mesmo com as diferenças de cada uma, elas se respeitam e estão sempre juntas.

