Diarista acusa dona de imóvel de racismo: “Me senti a pior pessoa”

Uma diarista de Anápolis, em Goiás, denunciou ter sido vítima de injúria racial da proprietária do imóvel em que morava.

Em entrevista à TV Anhanguera, afiliada da TV Globo, a diarista, que preferiu não se identificar, disse que a dona da casa tentou cobrar indevidamente o valor equivalente a três aluguéis, supostamente atrasados. Irritada após a inquilina se recusar a efetuar os pagamentos, a acusada escreveu as ofensas racistas.

Segundo a reportagem da emissora, a vítima das ofensas revelou que o valor cobrado não procede graças a um acordo firmado entre ela e o casal proprietário do imóvel, que afirmaram que ela estaria isenta do pagamento do aluguel se arcasse com materiais de construção e mão de obra para reerguer o muro da residência, que havia caído.

Ao comunicar sua saída do imóvel sem os pagamentos cobrados, a diarista recebeu as seguintes mensagens por WhatsApp: “Você é uma preta safada. Vontade de te mata (sic). Não mim pago estrago (sic) a casa toda preta safada. Sua porca. Nogenta (sic)”.

“Quando recebi a mensagem que li, me senti a pior pessoa do mundo, não vou mentir, minhas pernas acabou (sic)…por que eu até então nunca passei por essa situação, não estou buscando nada, só queria justiça”, desabafou a diarista.

De acordo com o UOL, a Polícia Civil abriu um inquérito e chamará os proprietários do imóvel para depor. A mulher responsável pelas mensagens deverá ser enquadrada nos crimes de calúnia, injúria racial e ameaça.

Previsto por lei, o autor do crime de racismo pode ter uma punição de 1 a 5 anos de reclusão.

