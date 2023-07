Diário Oficial: Zanin é nomeado ministro do STF e será empossado em agosto

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/07/2023 - 3:59 Compartilhe

O advogado Cristiano Zanin foi oficialmente nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (5). A nomeação para o cargo foi publicada em edição do Diário Oficial da União.

Indicado ao cargo pelo presidente, o Senado aprovou, em 21 de junho, o nome de Zanin para a Corte. Segundo os critérios atuais, ele ficará no cargo até 15 de novembro de 2050, quando completará 75 anos. Ocupará a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou antecipadamente em 11 de abril. A posse do novo ministro será realizada em 3 de agosto, depois do recesso da Corte.

Após assumir o cargo, o novo ministro herdará 530 processos do gabinete de Lewandowski, assumindo a relatoria de casos como:

validade de regras da Lei das Estatais sobre nomeação de conselheiros e diretores;

validade de decreto do presidente Lula que restabelece as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins, que haviam sido reduzidas à metade;

investigações sobre supostos desvios do chamado “orçamento secreto”;

omissões do governo Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia de Covid-19;

a validade de decreto de Bolsonaro que flexibilizava a exploração de cavidades subterrâneas, como grutas e cavernas.

