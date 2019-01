Diário Oficial traz nomeação de secretários-executivos dos ministérios

A página eletrônica da Imprensa Nacional publica edição extra do Diário Oficial União (DOU) com os decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro para nomeação de novos ocupantes de postos-chave da administração pública federal.

As nomeações incluem, entre outros cargos, as secretarias-executivas dos ministérios e assessores que atuam no Palácio do Planalto. Pedro Cesar Nunes Ferreira Marques de Sousa, foi nomeado como chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República.

Entre as pastas que funcionam do Palácio do Planalto, Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub foi nomeado para exercer o cargo de secretário-executivo da Casa Civil. Da mesma pasta, o DOU traz o nome de Pablo Antonio Fernando Tatim dos Santos para o cargo de subchefe de Ação Governamental.

Na estrutura da Secretaria de Governo foi nomeado Mauro Biancamano Guimarães como secretário-executivo; e Floriano Barbosa de Amorim Neto, como secretário especial de Comunicação Social. Floriano Peixoto Vieira Neto é o novo secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Os decretos também tratam da Secretaria-Executiva do Ministério da Economia, para o qual foi nomeado Marcelo Pacheco dos Guaranys; e da Secretaria-Executiva do Ministério de Relações Exteriores, agora ocupada pelo embaixador Otávio Brandelli.

Luiz Pontel de Souza é o novo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na mesma pasta, Roberto Leonel de Oliveira Lima é o novo presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). José Marcelo Castro de Carvalho é o novo secretário-executivo da Controladoria-Geral da União (CGU).

O secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura é Marcelo Sampaio Cunha Filho. Marisete Fátima Dadald Pereira é a nova secretária-executiva do Ministério de Minas e Energia. Antonio Carlos Paiva Futuro foi nomeado para a secretária-executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional.