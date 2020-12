Diante do Vasco, Santos promoverá campanha contra violência de gênero Peixe carregará na manga direita da camisa os logos da OAB e CAASP, além de um laço branco, em alusão a ação promovida pelas entidades

Na primeira vez que utilizará o seu terceiro uniforme, o Santos também promoverá duas ações em sua camisa. Na partida contra o Vasco, neste domingo (20), às 16h, pela 26a rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio de São Januário, o Peixe carregará na manga direira da camisa os logos da Ordem dos Advogados do Brasil / Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo e uma faixa branca, que faz parte de uma campanha de erradicação à violência de gênero.

A homenagem à OAB e CAASP é inédita em clube de futebol no Brasil e serve também como um forma de aproximação do Peixe às entidades, reforçando laços.

Contudo, além da menção, o Alvinegro também reforçará a “Campanha Laço Branco”, conduzida pelos órgãos advocatícios, endossando a luta pelo fim da violência doméstica contra as mulheres.

A ação tem sido conduzida pela Seccional Paulista da OAB e pela CAASP no mês de dezembro, tendo em vista que, desde 2007, o dia 06 deste mês marca o “Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, que remonta um caso ocorrido no fim da da década de 80, em Montreal (CAN), onde Marc Lépine, um jovem e 25 anos, executou 14 garotas em uma sala de aula, suicidando-se na sequência e deixando uma carta onde dizia que não suportava o fato de ver mulheres cursando engenharia.

– As lutas de defesa cidadã encontra amparo e eco maior quando vinculamos os mesmos propósitos a esta agremiação que representa tão bem nosso país aonde quer que vá – pontuou ao L!, Caio Augusto dos Santos, presidente da OAB/SP.

– A CAASP se sente orgulhosa de estar junto nesta bandeira de defesa de cidadania que busca principalmente proteção do direito de escolha como sendo uma bandeira inalienável. Parabéns Santos FC pelo engajamento e obrigado pela oportunidade de estarmos juntos neste movimento tão importante – afirmou Luís Ricardo Vasques Davanzo, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo.

– Esta associação de entidades que nos é oportunizada pelo Santos FC, para divulgarmos este engajamento contra a violência de gênero só nos fortalece e nos motiva – externou Roberto Araujo, Diretor Regional da CAASP.

Figura importante



Um dos membros do atual Comitê de Gestão, Mário Badures é vice-presidente da Seccional de São Vicente, cidade vizinha a Santos, da OAB. O trânsito do gestor com a entidade não governamental foi importante para que o Peixe se engajasse com o projeto.

– A luta para combater, minimizar e erradicar toda e qualquer violência contra as mulheres é uma militância constante da OABSP, CAASP e todas as Subseções ao longo do estado. Me sinto extremamente honrado pelo glorioso SFC ter encampado essa tão importante campanha do laço branco, protagonizando mais uma vez um paradigma em causas sociais que vão além do futebol e outras atividades desportivas – disse Badures com exclusividade ao LANCE!.

A partida contra o Vasco é a penúltima do Santos em 2020. O Peixe encerra o seu escrito no ano, no próximo domingo (27), às 18h15, quando enfrenta o Ceará, na Vila Belmiro, pela 27a rodada do Brasileirão. Esta temporada invadirá o ano de 2021, por conta da pandemia do novo coronavírus, e a partir do dia 01° de janeiro a administração que comandará o Alvinegro será presidida por Andrés Rueda, vencedor da eleição realizada no dia 12 de dezembro.

