Diante do Corinthians, Fluminense precisa mostrar evolução para reencontrar o caminho das vitórias Na última partida, contra o Atlético-GO, o Tricolor conseguiu apenas duas finalizações na direção gol do defendido por Fernando Miguel

O Fluminense terá uma chance para mostrar que evoluiu e corrigiu os erros apresentados na derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO. Pelo menos é o que a torcida espera na tarde deste domingo, quando o Tricolor enfrenta o Corinthians, em São Januário, às 16h, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão em tempo real do LANCE!.

O jogo da última rodada pode ser considerado uma das piores atuações do Fluminense na temporada, pelo menos nos números. Segundo o site “Footsats”, o time de Roger Machado conseguiu apenas quatro finalizações na partida. Para piorar, apenas dois arremates foram na direção da meta adversária.

Isto prova que, durante os 90 minutos, apenas duas finalizações tiveram chances reais de reais de serem convertidas em gol. A média do Fluminense, inclusive, já não é tão alta. Até aqui, a equipe tem uma média de 8.3 finalizações por jogo – é o quinto time que menos finaliza na competição. Ou seja, no último compromisso, o Tricolor finalizou menos do que a metade do que realmente costuma.

Outros números que chamam a atenção são os de lançamentos e cruzamentos. Contra o Atlético-GO, o Fluminense tentou 30 lançamentos e errou 17 – ou seja, deu a bola de graça para o adversário 17 vezes. Sobre os cruzamentos, 28 foram feitos, mas apenas três foram certos. Isso mostra que 89,3% dos cruzamentos tentados não deram em nada.

Apesar do sólido início de Brasileirão, o time de Roger Machado já apresentava alguns erros e problemas que ficaram evidentes na partida contra o Dragão, na última quarta-feira. Após o confronto, o próprio treinador admitiu uma atuação ruim e jogou luz para a alta quantidade de erros técnicos.

– Não foi uma partida boa, mas não faltou empenho e dedicação. Os erros táticos nós corrigimos, mas os erros técnicos cometemos em demasia, sobretudo nos cinco minutos que antecederam o gol de escanteio. Retomávamos a bola e errávamos novamente tecnicamente, entregando a bola ao adversário até o escanteio que resultou no gol – disse Roger, que ainda completou.

– Os erros táticos a gente conserta, as variações a gente vai buscar, mas hoje foi um dia em que não atuamos bem, principalmente no que diz respeito a criar situações mais claras de jogo – finalizou.

