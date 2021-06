Diante do Bota, Vitória tenta voltar a sorrir como visitante Leão não conseguiu vencer nos últimos dois jogos longe do Barradão

A quarta-feira é decisiva para o Vitória na Série B. Após duas derrotas consecutivas, o Leão caiu para a zona do rebaixamento e precisa reagir.

O adversário da vez é o Botafogo, que atravessa um momento de turbulência na temporada e também precisa dos três pontos para acalmar o ambiente.

Com a esperança de dias melhores, a equipe de Ramón Menezes quer iniciar a reação com um triunfo fora de casa, algo que não aconteceu nas últimas duas partidas quando empatou com o Remo e perdeu do Coritiba.

O último triunfo do Leão ocorreu pela Copa do Brasil. Na ocasião, a equipe bateu o Inter por 3 a 1 e conquistou uma vaga nas oitavas de final.

