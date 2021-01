Diante do América-MG, gol do Vitória pode voltar a ser ocupado por Ronaldo

Depois de três partidas com Yuri e uma com Cesar debaixo das três traves no Vitória, Ronaldo já reúne condições ao menos de recuperação física para retornar sua habitual titularidade na equipe do Barradão.

No treino dessa terça-feira (5) em meio a preparação da equipe que terá o grande desafio de enfrentar o vice-líder América-MG na próxima rodada da Série B, o jogador apareceu pela primeira vez no gramado da Toca do Leão e deixou boas impressões.

O retorno de Ronaldo poderia significar, também, uma resposta para o sistema defensivo da equipe que, no período de sua ausência, tomou seis gols em quatro jogos.

Além disso, foram duas derrotas, um empate e apenas um resultado positivo, desempenho que serviu para reaproximar o time dirigido por Rodrigo Chagas da zona de rebaixamento. Nesse momento, a equipe tem 37 pontos, dois a mais do que o primeiro integrante do Z4, o Náutico.

