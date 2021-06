Diante do América-MG, Aguirre quer ajustar o setor defensivo do Internacional

Depois de vencer a Chapecoense, em Santa Catarina, na sua estreia no comando do Internacional, o técnico Diego Aguirre tem como desafio equilibrar o trabalho da defesa do Internacional, uma das piores do Campeonato Brasileiro – com dez gols tomados nas seis partidas disputadas – no duelo contra o América-MG, neste domingo, às 20h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela sétima rodada.

A ideia do treinador uruguaio é proteger mais a zaga, que ficou exposta diante da Chapecoense, pois o time foi mais ofensivo do que era no comando do espanhol Miguel Ángel Ramírez e conseguiu 25 finalizações na partida. O maior problema foi a recomposição do sistema defensivo, que sofreu vários contragolpes da equipe catarinense.

Aguirre não deve fazer alterar a escalação do time que atuou contra a Chapecoense. Ele deve manter Heitor na lateral-esquerda e Saravia, livre da covid-19, fica como titular na direita. No ataque, Caio Vidal vai cumprir suspensão por ter sido expulso contra a Chapecoense. Peglow, que teve seu empréstimo acertado com o Porto na sexta-feira, pode fazer sua despedida do time.

O Internacional soma oito pontos, com duas vitórias, dois empates e duas vitórias. Se a defesa tomou dez gols, o ataque marcou sete vezes.

MUDANÇAS – Sem contar com Ademir, com uma lesão na coxa direita, o técnico Vagner Mancini terá mais um desfalque para o duelo contra o Internacional. Expulso no empate, por 1 a 1, diante do Juventude, Ricardo Silva terá que cumprir suspensão automática.

Se no ataque, Ribamar tem ficado com a posição de Ademir, no sistema defensivo a briga ficou por conta de Eduardo Bauermann, favorito ao posto, e Lucas Kal. Existe uma dúvida também em cima de Bruno Nazário. O meia tem ficado como opção no banco de reservas, mas poderá ser uma das novidades entre os titulares.

“Estamos procurando evoluir de uma maneira geral. Tivemos bons momentos no último jogo, com muita força e velocidade, mas fomos lentos em outros momentos. Precisamos acertar esses detalhes para que as falhas não voltem a acontecer diante do Internacional. Precisamos amadurecer esta primeira vitória”, apontou o treinador.

Na vice-lanterna, com apenas dois pontos, o América vem de um empate, em casa, diante do Juventude, por 1 a 1. A sequência negativa preocupa por ser um time que acabara de retornar à elite do futebol nacional. Fora da zona de rebaixamento, o Cuiabá soma três.

