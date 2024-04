Diante de oferta da Enauta, negociação com PetroReconcavo foi momentaneamente suspensa, diz 3R

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/04/2024 - 8:00 Para compartilhar:

A 3R Petroleum Óleo e Gás confirmou que recebeu carta da Enauta com proposta de combinação de negócios e que por isso, seu conselho de administração deliberou que os esforços internos para possível combinação de negócios entre a companhia e a Petrorecôncavo fossem momentaneamente suspensos.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma ainda que o colegiado determinou que a diretoria direcione esforços para avaliação da combinação de negócios com a Enauta no prazo de até 30 dias corridos, conforme sugerido na proposta, durante os quais haverá exclusividade entre as partes.

“A companhia analisará o conteúdo da carta dentro do seu fluxo de governança corporativa, sem alterar sua atual estratégia de negócios”, afirma a empresa”, diz.

A proposta contempla a emissão de novas ações da 3R e troca por ações da Enauta, resultando em nova empresa com composição do capital social de 53% dos acionistas atuais da 3R e de 47% dos atuais acionistas da Enauta, representando um prêmio aos acionistas da 3R de 12% ao valor de mercado.

Adicionalmente, a Enauta destaca na proposta que o prêmio é superior a 30% se comparado somente ao valor implícito atribuído aos campos de Atlanta e Oliva e à opção de venda das ações da subsidiária da empresa AFBV, na transação recentemente anunciada de parceria via participação minoritária de 20%, sem considerar outros ativos da Enauta.

Conforme a Enauta, o premio proposto a acionistas da 3R está associado ao volume superior de reservas certificadas da empresa, sua complementaridade com as reservas da Enauta e a capacidade da empresa resultante de acelerar seu desenvolvimento.

