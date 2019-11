Diante de Marta em Barueri, Oeste e CRB empatam por 3 a 3 na Série B

Contando com a presença ilustre da atacante Marta, eleita seis vezes a Melhor do Mundo pela Fifa, o CRB empatou com o Oeste, por 3 a 3, neste sábado à tarde, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A alagoana esteve num camarote na Arena Barueri e vibrou com as emoções e alternativas do jogo, apesar de lamentar o empate sofrido pelo time de Alagoas nos acréscimos. “Foi um jogo muito legal, repleto de alternativas. No final, pelo empenho dos dois times, acho que o empate caiu bem”, analisou a jogadora da seleção brasileira.

O CRB, que vinha de duas vitórias, ficou com 47 pontos, em sexto lugar, ainda visando o acesso. O Oeste atingiu seu 15º empate, com 39 pontos. Ocupa o 14º lugar, e com boas chances de assegurar sua presença na Série B em 2020.

De olho numa vaga no G4, o CRB se dispôs a buscar o gol desde os primeiros minutos de jogo. E teve dois gols anulados aos seis e aos sete minutos, em dois lances de impedimentos e bem marcados pela arbitragem. As 12 minutos, Iago apareceu livre no lado esquerdo da área e, ao chutar, foi bloqueado pela saída do goleiro Luis Carlos.

O Oeste ficou assustado, passou a errar muitos passes e não equilibrou as ações em campo. O gol saiu somente aos 47 minutos, quando Daniel Borges recebeu o passe do lado direito e fez o levantamento bem alto. Do outro lado, já dentro da área, Alisson Farias dominou com categoria e surpreendeu ao chutar com o pé direito. A bola tocou na trave direita e entrou.

Logo após o gol, o time paulista fez a primeira troca por lesão: saiu Wallace Bonilha para a entrada de Matheus Oliveira. O time também voltou mais avançado, numa clara disposição de buscar o empate. Ele quase aconteceu aos quatro minutos, quando Matheus Oliveira chutou forte de fora da área e o goleiro Andrey espalmou para escanteio.

Aos 15, após levantamento na área, Fábio desviou de cabeça e a bola tirou tinta da trave direita: um susto para Andrey. Três minutos depois, ele não perdoou. Após chute de Roberto e rebote de Andrey, a bola ficou pipocando na área até que Fábio aparecesse para completar às redes aos 18 minutos. Este foi seu 12º gol no campeonato.

Acuado, o time alagoano levou a virada aos 22 minutos. Após o rebote da defesa, Thiaguinho ajeitou na frente da área e bateu de primeira. Foi a senha para Marcelo Cabo fazer trocas no CRB com as entradas dos atacantes Willians Santa a e Elton, respectivamente, nos lugares de Willie e Iago.

A partir daí, o Oeste tentou controlar as ações, porém, o CRB foi para o tudo ou nada. E chegou ao empate aos 39 minutos, quando a bola foi levantada na área, a defesa não aliviou e Léo Ceará apareceu para chutar forte. Apesar da reclamação de impedimento, a arbitragem confirmou o empate.

Alguns instantes de vacilo, e o CRB conseguiu nova virada. Após o cruzamento da direita, Léo Ceará ajeitou e bateu colocado no ângulo esquerdo de Luis Carlos, aos 44 minutos. Nesta altura, o jogo parecia perdido para o oeste que buscou o empate aos 47 minutos. Após levantamento na área, o zagueiro Cléber Reis tocou de cabeça por cobertura, ao perceber que Andrey estava adiantado. Um belo gol, que fechou o placar.

Pela 33ª rodada, na terça-feira, o Oeste vai fazer o duelo paulista com o Botafogo, de novo, na Arena Barueri, a partir das 19h15 na Arena Barueri. O CRB volta a jogar fora, desta vez diante do Cuiabá, na mesma noite, porém, a partir das 21h30.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 3 x 3 CRB

OESTE – Luís Carlos; Felipe Gregório, Cléber Reis, Caetano e Salomão (Cesinha); Matheus Jussa, Thiaguinho, Wallace Bonilha (Matheus Oliveira) e Elvis; Mazinho (Roberto) e Fábio. Técnico: Renan Freitas.

CRB – Andrey; Daniel Borges, Wellington Carvalho, Edson Henrique e Igor; Claudinei, Lucas Siqueira (Edson Cariús) e Alisson Farias; Willie (Willians Santana), Léo Ceará e Iago (Elton). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS – Alisson Farias, aos 47 minutos do primeiro tempo. Fábio, aos 18, e Thiaguinho, aos 22, Léo Ceará, aos 39 e aos 44, e Cléber Reis, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Jonathan Antero Silva (RO).

CARTÕES AMARELOS – Salomão, Felipe Gregório e Caetano (Oeste); Iago (CRB).

RENDA – R$ 24.470,00.

PÚBLICO – 1.375 pagantes.

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri (SP).