Diante de 25 mil torcedores, Marcelo recebe a camisa 12 do Olympiacos e é apresentado com festa na Grécia

Ele chegou. Anunciado como reforço do Olympiacos na última sexta-feira, o lateral-esquerdo Marcelo desembarcou em Atenas nesta segunda. Diante de uma grande festa no Estádio Georgios Karaiskakis, o brasileiro foi apresentado em seu novo clube.

Mais de 25 mil torcedores do Olympiacos estiveram presente no estádio, que teve entrada liberada. O jogador de 34 anos chegou junto com sua esposa, a atriz Clarice Alves, além de seus dois filhos, Enzo e Liam.

– Obrigado a todos. Estou feliz e feliz por estar aqui entre vocês. Estou aqui com vocês para ajudar a equipe com força e dedicação. Estou ansioso para começar com a equipe, mas quero dizer uma coisa primeiro: obrigado a todos – disse Marcelo, que terminou exclamando “vamos, Olympiacos” em grego.

Ao lado de Vangelis Marinakis, presidente do Olympiacos, Marcelo recebeu a camisa 12, número que o acompanhou em toda sua trajetória no Real Madrid. O brasileiro assinou contrato de um ano, até junho de 2023, com opção de extensão por mais uma temporada.

VEJA IMAGENS DA APRESENTAÇÃO DE MARCELO

Marcelo junto com seus filhos (Foto: Divulgação / Olympiacos)

Marcelo fez embaixadinhas para os torcedores (Foto: Divulgação / Olympiacos)

Marcelo e Vangelis Marinakis, presidente do Olympiacos (Foto: Divulgação / Olympiacos)

Marcelo junto com sua família (Foto: Divulgação / Olympiacos)

Festa da torcida do Olympiacos (Foto: Divulgação / Olympiacos)

