Diante da torcida, Botafogo enfrenta Avaí atrás da nona vitória seguida em casa

Com direito a promoção de ingressos, o Botafogo espera contar com o apoio do seu torcedor para engatar a nona vitória seguida no Engenhão, no Rio. E o time do técnico Enderson Moreira vai mesmo precisar de incentivo, afinal, fará um duelo de G4 – zona de acesso – contra o Avaí, neste sábado, às 19 horas, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

“É fazer o nosso papel dentro de casa, vencer e crescer ainda mais na tabela. Desde já convidamos o nosso torcedor para ir ao estádio porque precisamos dele nesse momento”, convocou o zagueiro Gilvan.

O objetivo do Botafogo é diminuir a diferença para o líder Coritiba. Após empatar sem gols com o ameaçado Vitória, em Salvador, o clube carioca parou nos 48 pontos, a cinco da liderança. O Avaí, por sua vez, conquistou sua terceira vitória seguida ao passar pelo Londrina por 2 a 0 e chegar aos 46 pontos.

No Botafogo, Enderson Moreira não poderá contar com o zagueiro Kanu, expulso na rodada passada. O experiente Joel Carli volta para a posição após ser poupado na última partida. No restante, o time não deve sofrer alterações. “Jogamos sempre para vencer, você pode ver nas escalações e na forma de jogar”, garantiu o treinador.

No Avaí, o experiente volante Bruno Silva se recuperou de dores no joelho e volta a ser titular, agora, na vaga de Valdívia. O time ganha mais força na marcação. Essa deve ser a única mudança na equipe titular em relação ao último jogo. O volante Marcos Serrato continua cumprindo o isolamento depois de ter testado positivo para a covid-19 no início da semana.

