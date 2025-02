Diamondback está em negociações para comprar a petrolífera Double Eagle no Texas

A Diamondback Energy está em negociações para comprar a Double Eagle, uma grande produtora de energia do oeste do Texas, um sinal de que a maior região petrolífera dos EUA não está diminuindo a produção. Um acordo poderá ser anunciado nos próximos dias, se as negociações não fracassarem, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A Double Eagle, apoiada pela empresa de capital privado EnCap Investments, pode ser avaliada em mais de US$ 5 bilhões na transação, disseram as fontes.

A empresa é um dos últimos grandes ativos remanescentes na Bacia do Permiano, o maior campo de petróleo dos EUA.

A Diamondback, com sede em Midland, Texas, tem um valor de mercado de cerca de US$ 47 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.