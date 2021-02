Diagnosticado com Covid-19, Carlos Alberto de Nóbrega é internado em São Paulo

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 84 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde de o último sábado (20), após testar positivo para o novo coronavírus. Além do veterano, sua esposa, a médica Renata Domingues, também está hospitalizada com o vírus.

Por meio de seu perfil no Instagram, Carlos Alberto tranquilizou seus seguidores e fãs: “Estou ótimo. Já comecei o tratamento. Estou sem dor, mal estar, nada. Pude até ir no quarto da Renata, que está bem melhor, sem ter mais dores. Meu caçula, João Victor, está em isolamento em casa e não sente nada”, disse na rede social .

Já em outra publicação, o veterano postou uma foto ao lado da amada e escreveu: “Sempre juntos e agarradinhos. Foi você ser internada na quinta e lá vim eu atrás, sábado. Vamos disputar quem sai primeiro. E como eu sou um cavalheiro, primeiro as damas. Quero que meus seguidores saibam o quanto eu te amo, te admiro, minha mulher, minha parceria, minha médica, minha Renata. Logo logo estaremos ‘brigando’ para ver quem fica com mais edredom para se cobrir”.

