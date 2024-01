Diagnosticada com leucemia, Fabiana Justus é filha de famoso, influenciadora e mãe de três

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 31/01/2024 - 18:19 Para compartilhar:

Na última quinta-feira, 25, a influenciadora Fabiana Justus, 37 anos, filha de Roberto Justus, comoveu seguidores, amigos e familiares ao revelar em sua rede social que foi diagnosticada com leucemia.

“Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento”, começou Fabiana.

Diagnóstico

A filha de Justus recebeu o diagnóstico após ir ao pronto-socorro “por conta de uma dor nas costas esquisita e febre”. “E desde então, eu não saí mais”, relatou.

“Já internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia. Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura. Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Eu acordo aqui no hospital e lembro que isso é verdade”, desabafou ela no Instagram.

Filha de famoso, influenciadora, empresária, esposa e mãe de três, a IstoÉ Gente te conta abaixo um pouco mais sobre Fabiana Justus. Confira!

Quem é Fabiana Justus?

A empresária e influencer Fabiana Helena Chryzman Justus Levi D’Ancona nasceu no dia 9 de setembro de 1986 (37 anos). Ela é a filha mais velha de Roberto Justus com Sacha Chryzman, primeira mulher do apresentador. Fabiana tem quatro irmãos: Ricardo, Luiza, Vicky e Rafaella Justus, que são filhos de Roberto com outros casamentos.

Fabiana Justus fez faculdade de Comunicação Social após estudar na Graded, escola dos EUA, e tem no currículo cursos de Moda na FIT (Fashion Institute of Technology) e se pos-graduou em Negócios da Moda e Varejo. Pouco depois, com a sócia, Dani Mattar, criou a Pop Up Store e em seguida um site que leva o seu nome, mas há cerca de quatro anos sem atualização. Hoje é proprietária da grife “Les Cloches”.

Em 2011, Fabiana se casou com o empresário Bruno Levi D’Ancona. O casal, que se relaciona desde 2004, sete anos depois oficializaram a união num hotel de São Paulo. A cerimônia contou com 900 convidados foi celebrada por um rabino. Claudia Leitte fez uma participação surpresa na festa e entre os convidados, Hebe Camargo (que morreria no ano seguinte), Otávio Mesquita e Renata Abravanel, filha mais nova de Silvio Santos.

“Ele participou de todos os grandes momentos da minha vida. Desde a formatura do colégio, até as primeiras aulas de direção. Bruno me ensinou o que é amar”, afirmou Fabiana para a revista Caras.

Em 19 de agosto passado, deu à luz seu terceiro filho, Luigi. Além do caçula, também é mãe das gêmeas Sienna e Chiara, nascidas em 12 de fevereiro de 2019.

