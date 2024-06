Diabão, tatuador incluído no Guinness Book, recebe RG com foto e nome atualizados

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/06/2024 - 11:17 Para compartilhar:

O tatuador Diabão, de 49 anos, antes chamado de Michel Prado, anunciou sua nova carteira de identidade em seu perfil oficial no Instagram, nesta segunda-feira, 17. O homem, que vive em Praia Grande (SP) – cidade no litoral do estado que fica a cerca de 75 quilômetros de distância da capital paulista – havia mudado seu nome em abril deste ano e foi incluído no Guinness Book, o livro dos recordes, como o ser humano com mais implantes em forma de chifre na cabeça.

“Michel é o cara*. Meu nome é Diabão!”, legenda a postagem feita pelo tatuador em suas redes sociais. Na imagem, é possível ver que, além da identidade, que agora é “Diabão Faro do Prado”, o morador de Praia Grande também tirou uma foto atualizada que exibe seu rosto com todas as modificações feitas por ele até o momento.

Relembre a mudança de identidade do Diabão

Em entrevista ao G1 dada em abril deste ano, o tatuador contou que trocar de nome foi uma realização muito grande. “Não me vejo mais como Michel, mas totalmente como Diabão, que, inclusive, é uma pessoa altamente cristã”, declarou o homem.

Diabão afirmou que apesar de ter uma aparência que pode ser considerada como “sinistra”, ele não deseja se assemelhar ao diabo ou se associar a religiões satânicas, já que é um cristão. “As pessoas têm essa ideia porque veem minha modificação dentro do ‘sinistro’, que é algo que me atrai”, explicou o tatuador.

O homem é casado com a modificadora corporal Carol Praddo, conhecida como “Mulher Demonia”. O casal está em um relacionamento há dez anos e começaram a alterar significativamente os próprios corpos há apenas quatro.

Diabão tem 80% do corpo tatuado e já efetuou mais de 60 procedimentos de alterações corporais. O morador de Praia Grande conta com implantes transdermais, de silicone e dentário cromo, além de escarnificações. O sujeito também removeu o nariz, a orelha, o mamilo, o umbigo e o dedo anelar.

Além de retirar uma das estruturas da mão, Diabão uniu o dedo médio com o indicador. O homem também possui tatuagens nos olhos e na língua, tendo bifurcado o órgão da boca e as laterais da região corporal. O morador de Praia Grande ainda efetuou uma lipoaspiração e uma abdominoplastia.

Diabão concluiu que agora, com a mudança de nome, se sente completo com a própria identidade e espera deixar os erros cometidos por Michel no passado. “Aprendi muito com quem eu era e realmente me tornei outra pessoa”, finalizou.