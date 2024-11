Dia Nacional do Cinema Brasileiro: confira os cinco filmes locais com maior número de espectadores

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2024 - 17:40 Para compartilhar:

O Dia Nacional do Cinema Brasileiro é comemorado nesta terça-feira, 5 de novembro. Há 128 anos acontecia a primeira exibição pública de filmes no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1896. Desde então, esse dia é utilizado para homenagear a história cinematográfica brasileira.

Para comemorar essa data tão especial, confira os cinco filmes do mercado nacional com maior número de espectadores de todos os tempos, de acordo com informações da ANCINE (Agência Nacional do Cinema):

5º lugar – Dona Flor e seus Dois Maridos (1976)

Com um elenco estelar, o longa conta a história de Florípedes Paiva, conhecida como Dona Flor (Sônia Braga), que fica fica inconsolável após a morte repentina de seu marido, Vadinho (José Wilker). Algum tempo depois a viúva se casa com Teodoro Madureira (Mauro Mendonça), um farmacêutico bastante comum. Intrigas passam a acontecer depois que Dona Flor encontra seu ex-marido, até então, morto, nu em sua cama.

Até 2023, o filme levou cerca de 10,7 milhões de pessoas aos cinemas do Brasil.

4º Lugar – Minha Mãe É Uma Peça 3 (2019)

O terceiro filme de uma das obras de comédias mais amada pelos brasileiros foi lançado 5 anos atrás e conquistou quase 12 milhões de espectadores, ao todo, 10,9 milhões brasileiros foram ver o filme nas telonas.

O filme continua a história da família Amaral. Dona Hermínia (Paulo Gustavo) busca se redescobrir após todos os filhos deixarem sua casa para iniciar um novo capítulo em suas vidas. Para completar, Marcelina (Mariana Xavier), sua filha mais nova, está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) irá se casar em pouco tempo.

3º Lugar – Tropa de Elite 2 (2010)

Nesta outra sequencia, 11,1 milhões de pessoas foram ver o longa nos cinemas brasileiros. O clássico dramático conta a história do coronel Nascimento (Wagner Moura), que foi afastado do BOPE após uma operação mal sucedida. Ele vai parar no Secretaria de Segurança Pública do Estado e acaba descobrindo que o sistema é tão corrupto quanto qualquer outro.

Somado a isso, ele ainda enfrenta problemas na vida pessoal: Rosane (Maria Ribeiro) pediu o divórcio, seu filho Rafael (Pedro Van Held) está na rebelde época adolescente e Fraga (Irandhir Santos), seu inimigo jurado, ocupa uma posição de grande destaque em sua família.

2º Lugar – Os Dez Mandamentos – O Filme (2016)

Originalmente uma novela bíblica da TV Record, foi adaptada para o cinema após o sucesso estrondoso que fez nacional e internacionalmente, e levou 11,6 milhões de pessoas aos cinemas.

O longa conta a história de Moisés (Guilherme Winter), que cresce como príncipe do Egito mas volta-se contra sua família adotiva em favor do povo judeu de Israel.

1º Lugar – Nada a Perder (2018)

Mais uma produção da TV Record, o filme é uma biografia do dona da emissora, Edir Macedo (Petrônio Gontijo). A produção mostra a história do fiel que busca seguir suas convicções religiosas em meio a turbulências na sociedade. O longa moveu 12,1 milhões de espectadores para as telonas.