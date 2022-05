Dia Nacional do Café: 20 receitas para explorar o ingrediente na cozinha

Comemorado todos os anos em 24 de maio, o Dia Nacional do Café marca o início da colheita do fruto nas principais regiões cafeeiras do Brasil. A data foi instituída pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) e faz parte do calendário nacional desde 2005.







Motivos não faltam para celebrar o produto: o Brasil é o maior produtor, exportador e segundo maior consumidor de café em nível mundial, de acordo com a Abic: em 2020, o consumo per capita no País foi de 4,81 kg de café torrado.

Apesar de uma xícara ser suficiente para homenagear a bebida, você também pode usá-la em receitas de todos os tipos, como coquetéis, sobremesas e até pratos salgadas. A seguir, confira 20 sugestões para você explorar todas as possibilidades que este ingrediente oferece.

+Receita simples de pudim de café para fugir do tradicional

+Espresso Martini é clássico com vodca e licor de café

+Lemon Brew é drinque refrescante com café frio e gim

+Conheça o café cremoso que é mania nas redes sociais

+Express 43 combina café e chocolate com toques de laranja

+Aprenda a fazer o Cold Brew Gin Tonic

+Aprenda a preparar drinque com café e cerveja

+Aprenda a preparar drinque com rum e café espresso

+Aproveite o frio com uma receita de Irish Coffee

+Tiramisù

+Aprenda a fazer o drink com café Sweet Melina

+Drink All Black Negroni

+Drink Soneto Café

+Confira como preparar o cold brew, café infusionado a frio

+Coffee martini

+Espaguete com molho de shiitake e café

+Espresso torrone com mirtilos no vinho do Porto

+Potinho cremoso de café com leite

+Receita de bolo de cappuccino

+Aprenda a preparar o bolo de café e de chocolate branco

(*) Da redação da Menu