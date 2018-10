ROMA, 5 OUT (ANSA) – O Dia Mundial do Sorriso é comemorado nesta sexta-feira (5, e, para muitos, o sorriso é considerado o segredo para ser feliz. Segundo a coach italiana Marina Osnaghi, o sorriso é uma porta aberta para o bem-estar. Esse dia é celebrado desde 1999, sempre na primeira sexta-feira de outubro, e a iniciativa veio do artista norte-americano Harvey Ball, criador da imagem do smiley, o inconfundível círculo amarelo sorridente.

Times de estudiosos já provaram que rir melhora a qualidade de vida, a produtividade do trabalho, ajuda a ter relações sociais saudáveis e até a emagrecer. Na história, o primeiro a reconhecer a importância do sorriso foi Hipócrates, considerado o pai da medicina, que em seus relatórios afirmou que “de um sorriso nasce sempre um outro sorriso”.

Susumo Tonegawa, prêmio Nobel de Medicina em 1987, afirmou que “quem é triste não consegue se manter longe de doenças”. Segundo estudos reportados pelo periódico “Los Angeles Times”, conduzidos por Lee Berk, rir desenvolve a frequência “gama” do cérebro, que produz ondas capazes de sincronizar a atividade neural.

Osnaghi utiliza o sorriso nos próprios cursos dedicados aos líderes, a fim de potencializar a capacidade de resiliência e a velocidade de resolução de problemas. “O nosso corpo e nosso cérebro recebem energia através de um sorriso de verdade”, afirmou a coach italiana. “Passar do sorriso para a risada permite um relaxamento físico capaz de ajudar a ponderar soluções e a sair da reação emotiva determinada pelo estresse da situação”, disse. (ANSA)