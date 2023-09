Dia Mundial do Petróleo: Conheça a história e o legado da Gulf, uma das pioneiras do setor

Combustíveis, Conheça os postos Gulf, Da Redaçãoi Combustíveis, Conheça os postos Gulf, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2023 - 7:28 Compartilhe

Se você é fã de automobilismo, é provável que já tenha ouvido falar da Gulf. Sua icônica combinação de cores azul claro e laranja está diretamente associada a momentos memoráveis nas 24 Horas de Le Mans, na Fórmula 1 e até mesmo em filmes de sucesso que exploram o mundo do automobilismo.

No entanto, o prestígio da marca Gulf foi construído ao longo de mais de um século, destacando-se como a primeira empresa petrolífera a investir na cidade de , no Texas. Ela também foi pioneira em operações de perfuração em águas profundas e inaugurou o primeiro posto de abastecimento de gasolina do mundo, localizado na Pensilvânia.

Neste Dia Mundial do Petróleo, convidamos você a explorar um pouco mais sobre o legado da Gulf, uma das empresas mais renomadas no setor de combustíveis, que incorpora inovação, automobilismo e estilo de vida em seu DNA.

Um resumo da história da gigante marca Gulf

Há mais de um século, um grupo de técnicos, financiadores e empreendedores marcou a descoberta de um grande volume de petróleo em um poço de Spindletop, no Texas, resultando na produção de 100 mil barris do recurso natural por dia. Esse acontecimento estabeleceu a Gulf Oil Corporation como uma das principais empresas do setor e deu início à Era do Petróleo.

Ainda na década de 1910, a petrolífera foi também a primeira a perfurar um poço em águas profundas, inaugurando uma nova era na exploração e criou o primeiro processo de craqueamento catalítico comercialmente viável, revolucionando a indústria de refino.

Nos vinte anos seguintes, a marca não só se tornou a maior produtora de petróleo do Texas, mas também obteve um crescimento imenso impulsionado pelos investimentos do grupo Mellon. A expansão de suas operações se estendeu pelos Estados Unidos, México e Venezuela.

Como um marco importante citado no início da matéria, em 1913, a Gulf inaugurou o primeiro posto de gasolina da história em Pittsburgh, no estado norte-americano da Pensilvânia. Anteriormente, o fornecimento acontecia apenas em grandes quantidades de tonéis entregues em domicílio ou com uso de bombas primitivas.

Assim, a Gulf consolidou sua posição como uma das principais empresas do setor mundial e passou a fazer parte das “Sete Irmãs”, apelido dado às sete maiores companhias transnacionais de petróleo que dominaram o segmento até os anos 60, juntamente com nomes como Shell, Mobil, Texaco e outras.

Hoje, a Gulf dá continuidade a essa herança, melhorando e expandindo constantemente suas ofertas, serviços e produtos, acompanhando os avanços tecnológicos nos mercados que atende.

Confira em detalhes os principais marcos do legado da Gulf

1901

Descoberta

Fundada no Texas, a Gulf iniciou a venda de gasolina em contêineres.

1910

Mergulho Profundo

A Gulf lança a primeira operação de perfuração de água do mundo.

1913

Abastecimento

Gulf apresenta o primeiro posto de combustível com drive-thru.

1920

Olá, Gulf!

O famoso logotipo do disco laranja e azul da Gulf faz sua primeira aparição.

1926

Nos negócios

A Gulf compra a concessão petrolífera da Barco.

1943

Olá, Venezuela!

A Gulf marca presença nos campos petrolíferos da Venezuela.

1967

O nascimento das icônicas cores no automobilismo mundial

A Gulf estreia suas cores de corrida azul claro e laranja.

1968

A parceria vitoriosa com a Ford

O Ford GT40 da Gulf vence as 24 Horas de Le Mans.

1968

Uma parceria com a McLaren na Fórmula 1

A Gulf amplia suas atividades de patrocínio e passa a apoiar a McLaren na Can-Am, Fórmula Indy e Fórmula 1.

1970

Novos patamares

A Gulf atinge a produção máxima, processando 1,3 milhões de barris diariamente.

1971

O homem na Le Mans

A Gulf aparece como destaque no filme “Le Mans”, estrelado por Steve McQueen.

1975

O gosto pela vitória

O Mirage GR8-Ford Cosworth da marca Gulf vence as 24 Horas de Le Mans.

1993

Olá, Oriente Médio!

A Gulf inicia produção em Jebel Ali, Emirados Árabes Unidos.

1995

Olá, Índia!

A Fábrica de lubrificantes da Gulf inicia produção em Silvassa.

1998

Olá, Argentina!

A Gulf inicia produção em Buenos Aires.

2004

Marca registrada

A Gulf se torna a primeira empresa petrolífera da história a registrar suas cores de corrida.

2006

Olá, China!

A Gulf inicia produção em Yantai.

2007

Na hora certa

A Gulf firma parceria com a famosa marca de relógios Tag Heuer.

2008

Presença nas águas

A Gulf Oil Marine é fundada, prestando serviços em mais de 400 portos em todo o mundo.

2012

Bem-vindos à Houghton!

A Gulf adquire a maior fabricante de fluidos para usinagem do mundo, a Houghton International, sediada nos Estados Unidos.

2014

Hora de investir

A Gulf está listada na BSE, a principal bolsa de valores da Índia.

2015

O crescimento continua

A companhia de suplementos de óleo Gulf é fundada e começa a operar em Malta.

2015

Ainda maior

A Gulf Oil Marine chega a marca de venda de 50 milhões de litros por ano.

2016

Premiada

A Gulf vence o prêmio de Empresa do Ano na área de Downstream.

2016

Uma parceria campeã

A Gulf se une como patrocinador ao lendário clube inglês Manchester United.

2017

Explorando novos horizontes

Lançamento da Gulf Gas and Power na Holanda.

2017

Grande conquista

A Gulf Oil Marine vende 100 milhões de litros por ano e a cobertura portuária global ultrapassa 1000.

2017

Olá, Singapura!

A Gulf Oil South East Asia começa a operar em Singapura.

2017

Gosto por velocidade

A Gulf retorna às 24 Horas de Le Mans na classe GTE AM.

2020

Mais uma parceria com a McLaren

A Gulf apresenta parceria estratégica com a McLaren Racing e a McLaren Automotive.

2021

Novamente na Fórmula 1

A Gulf apresenta, em parceria com a McLaren, a pintura comemorativa azul-celeste e laranja para o Grande Prêmio de Mônaco.

2023

Parceria memorável

A Gulf fecha parceria com a Williams Racing e se torna a principal patrocinadora da equipe britânica na Fórmula 1.

2023

A Gulf chega ao Brasil

Em parceria com a Fit Combustível, a icônica marca abre postos no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Para a Gulf, a frase “”Together, we’re unstoppable” (“Juntos, somos imparáveis”, em tradução livre) não é apenas um slogan, mas sim uma promessa aos seus clientes e a todos aqueles que contribuíram para a história da marca. É um lembrete de que a Gulf está comprometida com sua constante evolução, nunca se acomodando quando o assunto é ajudar seus parceiros a prosperar.

Conheça os postos Gulf

Os postos Gulf, graças à qualidade dos combustíveis fornecidos pela Fit Combustíveis, proporcionam um atendimento completo, mantendo a tradição de cuidado e compromisso que caracteriza a marca com mais de 100 anos de história.

Rio de Janeiro

Rua Arquias Cordeiro, 870 – Engenho de Dentro – RJ

Rua São Lourenço, 3 – São Lourenço – Niterói – RJ

Avenida Dr. Raul de Oliveira Rodrigues, 1691 – Piratininga – Niterói – RJ

São Paulo

Avenida dos Remédios, 2 – Vila dos Remédios – Osasco – SP

Avenida Divino Salvador, 245 – Planalto Paulista – São Paulo – SP

Avenida Condessa Elizabeth de Robiano, 2200 – Jardim América da Penha – São Paulo – SP