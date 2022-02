‘Dia Mundial da Nutella’ é comemorado neste sábado

ROMA, 5 FEV (ANSA) – É celebrado neste sábado (5) o “Dia Mundial da Nutella”, o creme de avelãs inventado em 1964 pelo italiano Michele Ferrero.

Todos os fãs de Nutella são convidados a compartilharem sua paixão nas redes sociais através de fotos, vídeos e receitas com a hashtag #worldnutelladay.

“Hoje em todo o mundo é celebrado um verdadeiro ícone do Made in Italy. Um dos produtos mais conhecidos e amados que nunca sai de moda”, afirmou o subsecretário do Ministério das Políticas Agrícolas, Alimentares e Florestais, Gian Marco Centinaio.

Segundo ele, a “Nutella conquistou gerações inteiras e é um símbolo do know how italiano, uma ideia vencedora que alcançou sucesso global” e está ligada “as nossas memórias de infância”, porque é um doce para “compartilhar com a família e amigos”.

A iniciativa do “World Nutella Day” foi criada em 2007, pela blogueira americana Sara Rosso, que decidiu escolher um dia para reunir a comunidade apaixonada pela Nutella.

“Não é de surpreender que este dia tenha se tornado rapidamente um fenômeno global, com fãs e entusiastas de todos os países prontos para compartilhar imagens, ideias, receitas, fotos e vídeos dedicados a este símbolo do Made in Italy”, concluiu Centinaio.

