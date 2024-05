Dia Mundial da Internet: como proteger garantias constitucionais sem conter evolução

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/05/2024 - 12:58 Para compartilhar:

Nesta sexta-feira (17) é comemorado o Dia Mundial da Internet, data escolhida pela ONU (Organização das Nações Unidas) para celebrar os benefícios da internet e ajudar a reduzir a exclusão digital. No Brasil, a internet comercial começou a ser oferecida pela primeira vez em maio de 1995, de forma discada e para poucos usuários. De lá para cá, a internet se popularizou, mas ainda uma parcela expressiva da população não tem acesso, enquanto outra debate os seus limites.

Para Bruna Borghi, sócia da área de Tecnologia e Inovação de TozziniFreire Advogados, mesmo com os grandes avanços que prometem alterar a rotina em termos de ganho de produtividade com aplicativos com IA generativa ainda é essencial dar continuidade de políticas públicas no sentido de diminuir o abismo social no acesso à internet.

“Embora os recursos estejam ficando cada vez mais rápidos e cada vez mais impressionantes, fica a dúvida de quanto efetivamente eles serão usados, se considerado que sobretudo nos países emergentes há uma parcela expressiva da população ainda sem acesso à internet em si”,afirma a advogada, que reconhece que esse número esteja diminuindo ao longo tempo.

Apesar do Marco Civil da Internet (“MCI” – Lei n. 12.965/14), que disciplinou o uso da rede mundial da internet no Brasil, ter acabado de completar dez anos, a sociedade ainda enfrenta a preocupação com privacidade, moderação sem descuidar da liberdade de expressão e com a educação digital.

“Em termos legislativos, há três temáticas principais: inteligência artificial; moderação na internet e privacidade e proteção de dados, sobretudo de crianças e adolescentes. No Brasil, em que pese haja PLs discutindo essas temáticas e inclusive uma atividade intensa da ANPD [Autoridade Nacional de Proteção de Dados] na regulamentação quanto à proteção de dados, é importante que os PLs tramitem com cautela, a exemplo do ocorrido com o MCI”, explica Borghi.

A sócia de TozziniFreire diz que dada a relevância dos temas e as diversas implicações deles decorrentes – como não apenas manter o estímulo à inovação tecnológica, o letramento tecnológico por meio da educação e inclusão digital, e proteger a liberdade de expressão, a privacidade e a dignidade – é importante que haja ampla discussão pública a fim de garantir normas que não sejam defasadas, não desestimulem o avanço e, ao mesmo tempo, protejam as garantias constitucionais.

Borghi alerta ainda que neste ano de eleições municipais o Brasil enfrenta um desafio ainda maior com o uso da internet nas campanhas eleitorais e a proibição expressa do uso de deep fakes (vídeo e/ou áudio). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também determinou, com as novas resoluções publicadas em março, que precisa estar obrigatoriamente explícito o uso da Inteligência Artificial (IA), nas hipóteses em que ela for legalmente utilizada. “O TSE tem um grande papel na regulamentação desse uso no período eleitoral.”