Dia Internacional da Mulher: famosas celebram a data nas redes sociais

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 08/03/2024 - 12:25 Para compartilhar:

Por meio das redes sociais, diversas famosas celebraram o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado nesta sexta-feira, 8 de março. Na web, elas fizeram algumas reflexões sobre a data, citaram conquistas sociais, luta por igualdade e contra preconceitos e violência.

+Médico explica câncer raro que causou a internação do cantor Anderson do Molejo

+Comprou mansão nos EUA: saiba de onde vem e qual valor da fortuna de Deolane Bezerra

A IstoÉ Gente lista abaixo algumas das manifestações. Confira!

Cissa Guimarães

“Mulher: substantivo feminino pessoa do sexo ou do gênero feminino, também é verbo, é ação. Ser mulher é ter garra, é ser forte, é luta. Ser mulher é ser pessoa, ser mãe, ser trabalhadora, ser vó, ser amiga, ser segurança, ser companheira, ser amor. Hoje celebramos a coragem de sermos quem somos, lutando por um mundo onde nossa voz seja não apenas ouvida, mas respeitada. Juntas, somos imparáveis! Feliz dia internacional da mulher, que sejamos sempre resistência. Muita luz”.

Eliana

“Um único dia é pouco pra nós. Somos muitas em uma só. Respeitem nossa força, complexidade e a luta pela igualdade e equidade. Somos bravas e guerreiras! Neste dia internacional da mulher desejo mais união entre nós. Juntas somos mais fortes”.

Letícia Spiller

“Grandes mulheres, grandes feitos! Que hoje seja mais um dia de reflexão e luta por uma equidade de gênero, respeito e reconhecimento. Além dessas mulheres fortes e potentes do vídeo, sei que você conhece uma mulher que mudou o mundo com sua existência. Por isso, hoje, enalteço todas as mulheres que estão à minha volta. Os homens também deixaram suas homenagens para as mulheres”.

Lore Improta

“Parabenizar todas as mulheres que me acompanham, nós somos muito! Parabéns pelo nosso dia, que continue buscando nossos sonhos, o que a gente almeja para nossa vida, lute com muita garra, vá atrás para conquistar muitas coisas. Parabéns para todas as mulheres guerreiras e empoderadas”.

Paloma Duarte

“Os números registrados de violência contra à mulher são alarmantes. Aliás, por séculos a violência contra nós é alarmante. Então hoje, quero brindar, gritar, amar, meu bom dia coletivo feminino. Viva nossa insistência, nossa luta, nossa coragem. Um brinde a liberdade que merecemos, a cada pedacinho de céu que conquistamos. Viva nosso corpo, formas, estrias, cicatrizes! Nossas escolhas! Nossas escolhas! Nossas escolhas! Todas nós, escolhidas, optadas, decididas, sejamos. Únicas. Mulheres”.

Sabrina Sato

“Feliz Dia das Mulheres, mulheres maravilhosas!”.

Xuxa

“Comecei numa época em que onde ser mulher era ser um objeto de desejo. Comecei na profissão como modelo que as pessoas confundiam muito com vender a minha imagem com vender o meu corpo. Ser uma menina nessa época não foi uma coisa muito fácil”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias