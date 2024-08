Dia Internacional da Cerveja: empresa dissemina o conhecimento cervejeiro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2024 - 1:35 Para compartilhar:

Neste Dia Internacional da Cerveja, o Grupo Heineken compartilha como dissemina a paixão pela bebida entre as suas pessoas colaboradoras. A companhia, que é a segunda maior cervejaria do País, possui como uma de suas iniciativas de desenvolvimento de carreira o Brewing School, programa de formação de técnico cervejeiro. O curso, que existe desde 2021, é realizado em turmas anuais que passam por um rigoroso processo de seleção e já formou mais de 70 técnicos cervejeiros.

A capacitação é voltada para pessoas colaboradoras da área industrial da companhia. Para serem admitidos no curso, os interessados são avaliados por meio de uma prova de conhecimentos gerais sobre o processo cervejeiro e, a fim de garantir a diversidade de perfil e cultural dos participantes, a companhia procura selecionar pessoas colaboradoras de cada região do país em que suas cervejarias estão instaladas. Após a aprovação, o curso é aplicado em formato híbrido e divide-se entre aulas online e presenciais na cervejaria do Grupo em Itu (SP).

O Brewing School é dividido em três módulos e aborda conteúdos que permeiam desde as matérias-primas utilizadas até os processos para a produção e pós-produção da cerveja, passando também pelos protocolos de segurança e qualidade. Além disso, durante as etapas práticas da formação também são realizadas visitas técnicas em parceiros da companhia, o que enriquece a trilha de desenvolvimento prático dos participantes.

Ao final da formação, os alunos apresentam seus trabalhos de conclusão de curso e realizam uma avaliação que comprova os conhecimentos adquiridos. A pessoa que conclui o curso com melhor desempenho é presenteada com uma viagem internacional, a fim de aprofundar-se na cultura cervejeira em outros locais do mundo, como é o caso do colaborador Edson Carrer, coordenador de cervejaria de Igrejinha (RS), que concluiu a formação em 2023 e este ano participará da BrauBeviale, maior feira cervejeira do mundo, que ocorre na Alemanha.

A formação não contribui somente para o desenvolvimento dos colaboradores que já atuam na parte produtiva, mas também apoia aquelas pessoas que vislumbram uma transição de carreira, com a aquisição de novas habilidades que permitem a progressão dentro da própria companhia. Quem passou por essa experiência foi a Gleiciene Pereira Cunha, que ocupava o cargo de coordenadora de TPM (Total Productive Maintenance – Manutenção Produtiva Total) na cervejaria de Itu (SP) e após a capacitação realizou uma transição, passando a dedicar-se à cervejaria de Igarassu (PE) como coordenadora de cervejaria. “A conexão que tivemos diretamente com os fornecedores durante o curso foi essencial para a resolução das situações que aparecem na nossa rotina. Foi uma oportunidade incrível de desenvolvimento”, conclui ela.

“Aqui na companhia abraçamos a aprendizagem, por isso o Brewing School é uma ótima oportunidade de disseminarmos o conhecimento cervejeiro entre as nossas pessoas colaboradoras, que são as principais responsáveis por tudo que construímos. Durante esses anos percebemos que por meio da capacitação as pessoas tomam diferentes rumos, algumas são promovidas, outras fazem transição de carreira e há ainda aqueles que vão em busca de mais conhecimento e partem para cursos internacionais. Em resumo, ao investir em iniciativas como essa todos ganham de alguma forma”, comenta Paulo Vitor da Costa Camargo, especialista em Desenvolvimento de Produto do Grupo Heineken e responsável pelo desenvolvimento do curso.