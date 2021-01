‘Dia inesquecível’, diz Breno Lopes, autor do gol do título do Palmeiras na Libertadores

O atacante Breno Lopes, autor do gol que deu ao Palmeiras o bicampeonato na Copa Libertadores da América, neste sábado no Maracanã (Rio de Janeiro), comemorou a vitória sobre o Santos por 1 a 0 descrevendo como um “dia inesquecível”.

“Nem sei explicar a emoção”, respondeu aos jornalistas após o jogo, disputado no templo do futebol brasileiro.

“Queríamos esse título, fui premiado com o gol. Somos campeões da Libertadores”, disse sorrindo.

Este foi o segundo gol de Breno Lopes com a camisa do Verdão desde que chegou à equipe em novembro passado, vindo do Juventude, de Caxias do Sul-RS, após um pedido do técnico português Abel Ferreira.

Em 17 jogos pela equipe paulista, Breno tinha balançado as redes apenas na terça-feira passada, no empate por 1 a 1 com o Vasco da Gama em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Depois de comentar as dúvidas iniciais geradas pela sua contratação, o novo ídolo de Verdão declarou: “Estou provando que tenho condições para jogar aqui”.

