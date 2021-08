Dia dos Solteiros: Sexóloga dá dicas de como apimentar essa data

Neste domingo (15), é comemorado o Dia dos Solteiros, e essa é uma data que não deve ser esquecida e precisa ser comemorada, afinal, antes só do que mal acompanhadas. “Celebrar esse dia é celebrar o amor-próprio, estar bem em sua própria companhia. Ser solteiro é ser sua prioridade, pois muitas vezes acabamos desviando essa atenção das nossas necessidades em detrimento da parceria. Você é o foco da sua vida, então aproveite”, reforça Andreia Paro, terapeuta transpessoal e sexóloga.

Para aproveitar essa data, nada melhor do que curtir sua própria companhia. Veja algumas dicas para que esse dia seja ainda mais especial:

Pratique o autoamor

Lembre-se: você é sua melhor companhia, e estar bem consigo mesma reflete em tudo a sua volta. Praticar o autoamor é um cuidado que deve ser cultivado diariamente.

“Se acolha, valorize as suas maiores qualidades e talentos. Não sabe por onde começar? Pergunte para pessoas em quem confia e que te amam, o que elas acham de você. E, a maior dica é: autoconhecimento! Invista nesses momentos de se dar prazer, em todos os sentidos”, diz Andreia.

Ritualize o seu momento íntimo

E claro que não pode faltar um clima apimentado nesse dia especial. A sexóloga recomenda ritualizar o momento íntimo da maneira que te faça se sentir mais à vontade: um lugar onde ninguém te interrompa ao som de músicas que te despertem o tesão, e aromas que te agradam, por exemplo, incensos.

Depois de preparar o ambiente, é hora de colocar seus fetiches para jogo. Faça toques sutis em seu corpo todo, sinta sua pele. Na medida que a excitação vai rolando, pode usar um vibrador para massagear as zonas mais prazerosas. Se curtir, um conto erótico também é uma boa pedida, indica a especialista.

Se permita gozar

Deixe de lado tudo o que te tire do tesão, porque o foco é se dar prazer e colocar a imaginação para fluir. “A concentração vem nisso: tem o estímulo, sente desejo, começa a imaginar, a se tocar bem de leve e procurar os toques que excitam. É só deixar fluir a respiração, os movimentos que seu corpo deseja fazer, com a intensidade necessária e se sinta livre para gozar”.

Durante a masturbação, a posição pode influenciar na intensidade do prazer. Normalmente, deixar o clitóris mais exposto pode ser uma boa estratégia. Andreia dá algumas sugestões: “Deitada de costas, coloque um travesseiro ou almofada na lombar e bumbum, levante a região e abra as pernas. Outra é de bruços, com o quadril levemente empinado com ajuda de uma almofada de apoio para o vibrador”. O importante é deixar a imaginação fluir, seja sentada em uma cadeira ou na cama, de frente para o espelho ou no chuveiro, o principal é se satisfazer.

Invista nos vibradores

Há uma série de vibradores e outros brinquedos eróticos para usar sozinha. Para quem é iniciante no assunto, a terapeuta transpessoal recomenda investir no modelo bullet, que é compacto, discreto, e cabe em toda nécessaire, assim você tem sempre à disposição. Outra boa opção são os estimuladores clitorianos, porque além de fáceis de manusear, facilitam o orgasmo. E claro, óleos corporais, lubrificantes e o que mais te excitar são bem-vindos.

Pegou as dicas? Então aproveite seu Dia do Solteiro hoje, amanhã e em qualquer momento, porque prazer não tem data, é comemorado sempre.

