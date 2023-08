Dia dos Pais: veja os famosos que vão comemorar a data pela primeira vez

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 11/08/2023 - 15:47 Compartilhe

O domingo, 13 de agosto, será inesquecível para alguns famosos, que vão comemorar o Dia dos Pais com seus pequenos pela primeira vez. A IstoÉ Gente lista abaixo nomes como Eliezer, Bruno De Luca, Jarbas Homem de Mello, entre outros artistas que irão guardar esse momento especial para sempre no coração. Confira!

Eliezer

No domingo de Páscoa, dia 9 de abril, nasceu Lua, primeira filha dos influenciadores e ex-BBBs Viih Tube e Eliezer.

Bruno De Luca

Aurora, primeira filha do apresentador Bruno De Luca com a modelo Sthéfany Vidal, veio ao mundo outubro de 2022.

Jarbas Homem de Mello

No dia 11 de fevereiro nasceu Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. Além do pequeno, a atriz também é mãe de Sophia, 19, e Enzo, 25, do casamento com o ator Edson Celulari. Luca é o primeiro filho de Jarbas.

Thiago Oliveira

O apresentador do ‘É De Casa’, da TV Globo, Thiago Oliveira e a mulher, Bruna Matuti, celebraram a chegada da primeira filha, Ella, que nasceu em maio.

Eduardo Sterblitch

Os atores Eduardo Sterblitch e Louise D’Tuani são pais de Caetano, primeiro do casal que nasceu em março.

