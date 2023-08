Dia dos Pais: famosos comemoram a data com declarações nas redes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/08/2023 - 11:06 Compartilhe

Neste segundo domingo de agosto (13), é comemorado o Dia dos Pais. Para celebrar a data especial, alguns famosos foram às redes sociais para prestar homenagens.

Abaixo, a IstoÉ Gente reuniu algumas homenagens realizadas pelos famosos para parabenizar os pais de seus filhos e os seus papais. Confira”

Zé Felipe e Leonardo

“Gato, lembrar de você faz meu coração sorrir. Obrigado por tudo. Você é minha inspiração e meu porto seguro. Ser pai me ensinou muitas coisas, mas a principal delas é ter o maior amor do mundo bem diante de nós. Ver o amor em tudo nos nossos filhos. Minhas Marias são minha vida, me vejo assim nos seus olhos. Te amo, PAI! Feliz Dia! Feliz Dia Dos Pais a todos os pais do Brasil e do mundo”, escreveu o marido de Virgínia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)

Michel Teló e Thais Fersoza

“Ele é amor… nossa calmaria e diversão! Nosso ponto de equilíbrio! Papai, obrigada por ser bem desse jeitinho… pensa numa pessoa que sabe o significado da palavra pai, o que ela representa e honra isso! É lindo ver como você se dedica, como você quer estar junto… a gente sabe o quanto ser papai era um sonho seu… e é incrível como você faz valer cada dia esse sonho realizado! Desde a gravidez você já mostrava o quão especial seria viver esse sonho com você e depois que nasceram então… é emocionante ver o brilho nos seus olhos cada vez que olha pra eles, a cada conquista deles, a cada descoberta… a gente te admira muito viu? Que exemplo de homem, de ser humano maravilhoso nossos filhos tem! Obrigada marido por tornar tudo ainda mais especial! (…) Feliz dia dos pais”, publicou Thais Fersoza, esposa do sertanejo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Wanessa e Zezé Di Camargo

“Hoje eu te celebro, pai!”, destacou Wanessa, em uma publicação em que aparece cantando ao lado do sertanejo.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Simone Mendes e Kaká Diniz

“Hoje é o dia do melhor pai do mundo. Um exemplo de pai, o melhor amigo dos filhos, zeloso, amoroso e um excelente educador”, compartilhou a cantora Simone, esposa de Kaká.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simonemendes)

Carmo Dalla Vecchia e João Emanuel Carneiro

“Feliz Dia dos Pais para todos os pais do mundo”, escreveu Carmo Dalla Vecchia, que é pai de Pedro, filho do casamento com João Emanuel Carneiro.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carmo Dalla Vecchia 🦄 (@carmodallavecchia)

