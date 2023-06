Dia dos Namorados: Veja os famosos que vão passar a data romântica solteiros

Nesta segunda-feira, 12 de junho, é celebrado o Dia dos Namorados. Enquanto muita gente vai usar as redes sociais para fazer lindas declarações de amor e passar o dia todo com seus amados, outros vão passar a data chupando dedo por não ter um cobertor de orelha e um mozão para chamar de seu.

A IstoÉ Gente lista abaixo alguns dos famosos mais cobiçados do Brasil que vão passar o Dia dos Namorados solteiros. Confira!

Bastante namoradeira, desde que chegou ao fim do seu relacionamento com o produtor musical Murda Beatz, em setembro de 2022, Anitta está solteira.

O ator Cauã Reymond é um recém-solteiro. Em abril deste ano, chegou ao fim seu casamento com Mariana Goldfarb, após 7 anos juntos.

José Loreto

Depois do fim do namoro com a influenciadora Rafa Kalimann, José Loreto chegou a desabafar publicamente e confessou que ficou um tempo sem se envolver com ninguém para superar a ex.