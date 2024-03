Dia dos Gêmeos: confira lista de famosos que têm irmãos gêmeos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/03/2024 - 16:09 Para compartilhar:

18 de março é celebrado o Dia dos Irmãos Gêmeos. Muita gente não sabe, mas algumas das personalidades mais conhecidas pelo público têm irmãos que são a sua cara, ou nem tanto assim, mas que são gêmeos.

Seja na música, no cinema, no jornalismo ou na moda, tem sempre um famoso que comemora aniversário com seu irmão. Confira a lista.

Uma das “duplas” mais conhecidas é a modelo brasileira de fama internacional Gisele Caroline Nonnenmacher Bündchen. Ela e sua irmã Patrícia Aline Nonnenmacher Bündchen vieram ao mundo em 20 de julho de 1980, na cidade gaúcha de Horizontina, onde a família toda morava. Gisele é sete minutos mais velha do que Patrícia, que trabalha como agente da estrela da moda.

Já nem é mais novidade que a apresentadora do “Jornal Nacional” Renata Vasconcellos tem uma irmã gêmea idêntica. A jornalista já usou as redes sociais para compartilhar clique ao lado da estilista Lanza Mazza, confundido os seguidores. As duas até trabalharam juntas na adolescência como modelos. Renata chegou a atuar na abertura da novela “História de Amor” (Globo, 1995).

E tem dupla nas quadras de vôlei! A ex-BBB (TV Globo) Key Alves e Keyt Alves têm 24 anos de idade. Elas jogavam na mesma posição — líbero — em times diferentes. As atletas são de Bauru, no interior de São Paulo.

Pabllo Vittar, ou melhor, Phabullo Rodrigues da Silva, chegou ao mundo juntamente com sua irmã, Phamella Rodrigues, no dia 1º de novembro de 1993.

O DJ Alok, para a surpresa de muitos, tem um irmão gêmeo. Ele e Bhaskar Petrillo iniciaram a carreira na música eletrônica juntos, mas trilharam caminhos na profissão separadamente.

A cantora Alanis Morissette também tem um irmão gêmeo. Ela e Wade Morissette seguiram a carreira musical, porém a cantora faz sucesso nos palcos, enquanto o irmão traçou caminho menos pop.

O ator americano Ashton Kutcher tem um irmão gêmeo, Michael Kutcher, que tem paralisia cerebral. Eles nasceram em 7 de fevereiro de 1978.

Mais uma artista do cinema americano na lista. A atriz Scarlett Johansson tem um irmão gêmeo, Hunter Johansson, que não segue carreira artística e atua como CEO em uma ONG que defende o uso de energias renováveis.

Uma atriz que interpreta gêmeas tem uma irmã gêmea na vida real! As personagens Paulina e Paola Bracho da novela mexicana “A Usurpadora”, um clássico da década de 1990, ganharam vida pela atuação de Gabriela Spanic. A atriz venezuelana tem uma irmã gêmea, Daniela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Vasconcellos (@renatavasconcellosoficial)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key 🔑 (@keyalves)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias