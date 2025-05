Dia do ‘Star Wars’: entenda o porquê da data ser comemorada em 4 de maio

O Dia do Star Wars – também conhecido como Star Wars Day – é comemorado pelos fãs da série neste domingo, 4 de maio. Em homenagem à data anual, um vídeo foi lançado.

Divulgado pelo canal oficial da franquia no YouTube, o material mostra trechos de personagens clássicos dos filmes originais, como Luke Skywalker, C3PO e Chewbacca, alguns da safra dos anos 2000, como Darth Maul, até os mais recentes, como o ‘Baby Yoda’. Algumas frases marcantes de personagens também aparecem ao fundo.

Por que 4 de Maio é o Dia do Star Wars?

Para entender o motivo da escolha do Star Wars Day, é necessário observar que na versão original, em inglês, uma das frases mais marcantes do filme: “May the force be with you” (“Que a força esteja com você”). A pronúncia é muito semelhante à do dia 4 de maio, que é “May the fourth”. Daí surgiu a referência, feita por fãs até hoje.