Dia do Rock: estilo só tem 2 artistas entre os 100 mais ouvidos no Spotify Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 12:30 Compartilhe

O Dia do Rock é comemorado no Brasil nesta quinta-feira, 13. Apesar do gênero ser bastante popular no País, o estilo está perdendo o seu posto para o funk e o sertanejo. Isso é o que mostra o levantamento semanal do Spotify Charts, que considerou os plays do último dia de junho até esta quinta.

Apenas as bandas Charlie Brown Jr. e Coldplay estão entre os 100 mais ouvidos na parada semanal brasileira. A popularidade dos artistas mostra a resistência dos músicos diante da baixa da categoria no streaming.

A qualidade das produções, o carinho dos fãs pelas letras e a nostalgia também estão entre os fatores que destacam a permanência de ambos na lista dos ouvintes. Especialmente o Chorão, que mesmo após dez anos da sua morte, continua nas paradas musicais.

Segundo a plataforma, ambos os grupos permanecem no chart há 90 semanas consecutivas. Hoje, Charlie Brown Jr. está na 50ª posição e conta com mais de 5 milhões de ouvintes por mês. Já Coldplay se encontra na 80ª posição e coleciona 68 milhões de plays.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias