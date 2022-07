Dia do Rock: Ciro Gomes se ‘fantasia’ de Bowie para celebrar a data

O pré-candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes, aproveitou o Dia do Rock para se fantasiar virtualmente do cantor e compositor David Bowie.

Ciro aproveitou a data também para alfinetar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) ao mencionar que, diferente de seus adversários, ele não precisa explicar polêmica envolvendo o seu nome e cita o Mensalão, diretamente ligado ao petista, e o esquema de rachadinha, ligadao à família de Bolsonaro.

Na mais nova pesquisa para presidente FSB/BTG Pactual, Ciro aparece em terceiro lugar com 9% das intenções de votos. Na liderança, Lula aparece com 42% e Bolsonaro com 32%.