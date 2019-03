Dia do Rim: campanha tem palestra e teste gratuitos em São Paulo

As doenças renais, resultado de diferentes causas, afetam aproximadamente 850 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a organização Word Kdiney Day, apoiada pelas Federações e Sociedades Internacionais de Nefrologia.

A Doença Renal Crônica (DRC) é a 6ª causa de morte de maior crescimento no mundo. A progressão do quadro clínico é lenta e silenciosa. No Brasil, estima-se que 12 milhões de pessoas tenham alguma doença renal – índice com crescimento de 8% ao ano, de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Por isso, na quinta-feira, 14, na Semana Mundial de Atenção à Doença Renal Crônica, especialistas conversam com o público sobre a importância de medidas de prevenção.

Em São Paulo, o Hospital do Servidor Municipal apresenta palestras e faz teste gratuito para rastreamento de doença renal. São oferecidas 200 vagas. Para participar, tanto das palestras quanto do testes, é necessária inscrição antecipada.

“A campanha tem por objetivo conscientizar a população sobre a importância de medidas de prevenção, bem como fazer testes de rastreamento da doença renal”, afirma a especialista Mary Carla Esteve Diz, diretora do departamento de Nefrologia do Hospital do Servidor Municipal.

As doenças renais, crônica e aguda, contribuem também o aumento da morbidade e mortalidade de outras doenças e são fatores de risco para doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, obesidade, como também infecções como HIV, malária, tuberculose e hepatite.

Para se prevenir e garantir a saúde renal, a médica Mary Diz indica algumas medidas:

– Hábitos saudáveis: consumir água em boas condições de potabilidade, fazer exercícios físicos, ter uma dieta saudável (com pouco sódio e gordura), controle de tabagismo e da obesidade;

– Realizar exames para diagnóstico precoce de doenças renais, como exame de sangue para creatinina e a análise da urina;

– Controle dos pacientes, já diagnosticados, de índices como pressão arterial e colesterol, além de adesão ao tratamento prescrito – medidas que podem diminuir a progressão da doença.

Serviço:

Saúde do Rim para Todos, no Hospital do Servidor Público Municipal

Dia: 14 de março, das 12h às 17h30

Para participar, é necessária inscrição prévia pelo telefone (11) 3397-8050, das 9h às 18h.

Programação: Testes para rastreamento de doenças renais, aferição de glicemia capilar, proteína na urina, circunferência abdominal, aferição de pressão arterial, peso/altura e avaliação de risco cardiovascular e palestras com especialistas.

Endereço: Anfiteatro do Hospital do Servidor Municipal – Rua Castro Alves, 60, Aclimação.