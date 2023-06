Dia do Orgulho LGBTQIA+: confira famosos que se declararam parte da comunidade

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 28/06/2023 - 12:48 Compartilhe

Nesta quarta-feira, 28 de junho, é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, data que é celebrada mundialmente e tem sua origem em 1969.

Durante todo o mês, eventos e paradas celebram as vitórias históricas e reforçam a luta para garantir os direitos da comunidade.

A IstoÉ Gente lista abaixo 10 famosos que se declararam parte da comunidade LGBTQIA+. Confira!

1) Marcos Caruso

Marcos Caruso, de 71 anos, chamou atenção na mídia recentemente ao desembarcar em Portugal com o namorado, o técnico de enfermagem Marcos Paiva (56), para curtir as suas merecidas férias.

Os dois surgiram em várias fotos durante o período. O ator mostrou momentos do casal em passeios pela cidade de Lisboa, capital de Portugal.

Caruso e Paiva estão juntos desde 2018 e vivem um relacionamento discreto. O romance se tornou público em 2022, quando eles surgiram usando aneis iguais durante uma viagem.

2) Leandro Karnal

Bastante discreto sobre sua vida pessoal, o historiador Leandro Karnal, de 59 anos, assumiu seu relacionamento com o cantor Victor Fadul, de 27. O casal está junto há quatro anos.

3) Pedro Sampaio

Em entrevista ao ‘Quem Pode, Pod’, Pedro Sampaio falou sobre ter se declarado bissexual durante sua estreia no festival Lollapalooza Brasil 2023.

“​​Estou em um momento da minha carreira muito solar, positivo e grandioso. Então, eu fazer toda essa movimentação de me assumir ser bissexual no Lollapalooza é muito forte. É incontestável e é poderoso por isso!”, disse o DJ.

4) Gilberto Gil

“Somos todos filhos de um pai e de uma mãe, resultado da combinação dos genes de ambos. Portanto, somos todos bissexuais”, afirmou Gilberto Gil em entrevista passada.

5) Marcos Pitombo

Por meio das redes sociais, o ator Marcos Pitombo recebeu uma declaração do namorado, Iasser Kaddourah, que na ocasião parabenizou o ator por completar 41 anos de idade.





6) Vitão

Vitão abriu o jogo sobre sua sexualidade. Em entrevista à coluna de Lucas Pasin, do UOL, o cantor revelou: “Não gosto de me definir dentro de alguma sigla. Fujo de rótulos. Não me defino como hétero, bi ou gay, eu sou tudo”.

7) Armando Babaioff

O ator Armando Babaioff namora há dez anos com o fotógrafo Victor Novaes. O romance se tornou público em 2022, quando o jornal Extra revelou as trocas de mensagens carinhosas entre o casal pelas redes sociais.

8) Ícaro Silva

No Carnaval, o ator Ícaro Silva assumiu que está namorando com Izrra, ex-participante do reality show ‘The Voice Brasil’.

9) Jesuita Barbosa

Em 2022, o ator Jesuíta Barbosa assumiu o namoro com o designer Cícero Ibeiro, após os dois serem fotografados aos beijos numa praia do Rio de Janeiro.

10) Johnny Massaro

Johnny Massaro, uns dos protagonistas da novela ‘Terra e Paixão’, da TV Globo, assumiu, em outubro de 2012, o namoro com o advogado e professor João Pedro Accioly, seu amigo de infância.





