Dia do Nordestino: humorista maranhense, Sobrevivente fala sobre trajetória e planos

Edelson Ribeiro, mais conhecido nas redes como “O Sobrevivente“, tem conquistado o coração de quase 4 milhões de seguidores no Instagram com seu humor peculiar e suas narrações engraçadas de situações que ocorrem na cozinha. Com uma descrição que define suas paixões, “O que me faz feliz? Cuscuz e Festas Juninas”, Edelson é um fenômeno nas redes sociais.

“Sempre fui o ‘engraçadinho’ da turma. Na minha infância, nos reunimos na calçada de casa, e eu ia contar piadas para eles”, relembra Edelson, que ganhou o apelido de “sobrevivente” do público que acompanha esse rapaz que já trabalhou na roça.

“Eu acho que as pessoas pensam como eu quando veem essas coisas estranhas e se identificam”, completa ele. Ele afirma que nunca esperou conquistar a fama de forma tão rápida e grandiosa, mas quando percebeu, “a ‘bagaceira’ já estava feita.”

“Nem dormia para sonhar com tanta visibilidade”, diz com um sorriso. O Sobrevivente revela que nunca provou as “comidas de rico” que narra em seus vídeos e que seu prato preferido “continua sendo a comida da roça feita com leite de coco babaçu. Um bode, uma caça, um surubim e um “baraiado” com peixe assado. Essas coisas e cuscuz, lógico.”

A história de Edelson Ribeiro, popularmente conhecido como “Sobrevivente”, é uma jornada de superação que cativa a todos que o acompanham nas redes sociais. Com seu jeito divertido de narrar e mostrar situações curiosas, muitas vezes usando o dialeto de sua terra natal, o influencer ganhou destaque com seus vídeos relacionados ao mundo da gastronomia.

Narrando a preparação dos pratos em uma linguagem divertida, repleta de gírias regionais, Edelson teve seu primeiro vídeo viral. Com a visibilidade nacional, passou a acumular mais de seis milhões de seguidores nas redes sociais.

Entretanto, a vida do humorista não começou de maneira simples. Edelson nasceu na periferia de Buriti e foi criado em uma região chamada Lago do Caboclo Morto, no interior do Maranhão. O apelido “Sobrevivente” não foi por acaso. Durante a infância, ele enfrentou grandes dificuldades, trabalhando na roça, mas sempre soube fazer humor, mesmo em momentos difíceis. Gravou vídeos informais que mostravam sua rotina simples ao lado dos amigos, apelidados de “sobreviventes” devido à dramática situação financeira.

Mesmo como todas as dificuldades ele carrega suas origens, “é uma emoção grande ser nordestino e ter um montão de memórias boas pra carregar… A minha infância no interior é tão marcante que tenho até hoje alguns elementos das minhas raízes como pote e filtro de barro, chapéu de palha, cabaça que é usada pra colocar água e muitas outras coisas. Por onde eu for nesse Brasilzão e mundo afora eu vou carregar minha origem, sotaque e meu jeito Sobrevivente de ser”, pontua.

Como as escolas da cidade só ofereciam o ensino fundamental, Edelson tomou a decisão de se mudar para Marabá, no Pará, onde passou a morar na casa de parentes com o objetivo de cursar o ensino médio. Seu jeito engraçado de ser, em casa, entre os amigos e na escola, evidenciava um dom que viria a ser uma grata surpresa, além de um trabalho profissional que o levaria a deixar o emprego em uma agência de marketing.

Através do TikTok, Edelson começou a produzir vídeos que ganharam notoriedade até entre os famosos. No início de 2021, ele conquistou ainda mais seguidores com suas dublagens e inusitadas dancinhas, reagindo a receitas estranhas. Após seu primeiro vídeo viral, ele profissionalizou suas redes sociais, ganhou mais reconhecimento e viu o número de seguidores disparar.

Atualmente, em suas redes sociais, que incluem Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e Kwai, o humorista já conta com mais de nove milhões de seguidores.

Edelson estreou no Stand-Up, em fevereiro deste ano, com o show “A vida é um pé de manga”, realizado em Fortaleza. O show tem percorrido diversas capitais do país, incluindo Natal, João Pessoa, Recife e São Luís, levando risadas e alegria por onde passa. Edelson Ribeiro, o “Sobrevivente”, é um exemplo de como o talento e a perseverança podem transformar vidas e encantar o público com sua comédia saborosa e autêntica.

