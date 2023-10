Dia do Médico: 10 famosos que são formados na profissão e você não sabia

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 18/10/2023 - 15:51 Para compartilhar:

Nesta quarta-feira, 18 de outubro, é celebrado o Dia do Médico, uma profissão importantíssima para a sociedade e que sempre gerou orgulho de alguém dizer que tem um ‘Doutor’ na família. Para celebrar essa data especial, a IstoÉ Gente lista 10 famosos que são formados na área. Confira!

+Veja lista de ex-presidentes do Brasil que podem ter tido caso amoroso com Nubia Oliiver

+Crises de ansiedade: psicólogo explica retorno precoce de Wesley Safadão aos palcos

1 – Ana Claudia Michels

A modelo Ana Claudia Michels resolveu deixar todo o glamour do mundo da moda de lado para se dedicar ao sonho de ser médica. Em entrevista ao programa ‘Conversa com Bial’, ela explicou mais sobre a mudança de profissão.

“Tinha momentos em que eu era feliz, mas acho que tinha mais momentos em que não era. Faltava alguma coisinha na minha personalidade. Sentia um pouquinho que era uma fraude. Fui fazer uma faculdade depois dos 30 anos porque queria muito, para ganhar menos do que ganhava antes, porque acho linda a profissão. Gosto de colocar a mão na massa e ver toda a riqueza da Medicina”, contou na ocasião.

2 – Chacrinha – Abelardo Barbosa

Chacrinha, o talentoso e folclórico “Velho Guerreiro” – entrou para a Faculdade de Medicina em 1936, cursando apenas dois anos.

3 – Cininha de Paula

Além de atriz e diretora de programas de sucesso, como a Escolinha do Professor Raimundo (onde também já interpretou Dona Escolástica), Pé na Cova, Toma Lá, Dá Cá e Sai de Baixo, entre outros, Cininha de Paula é formada em medicina.

4 – Eva Longoria

Conhecida por seu papel na série Desperate Housewives, a atriz também é bacharel em cinesiologia, área da medicina que estuda os movimentos do corpo humano. Eva se formou na Texas A & M University-Kingsville e, depois de terminar a faculdade, se mudou para Los Angeles, na Califórnia, onde foi “descoberta” artisticamente e assinou contrato com um agente.

5 – Ellen Roche

A atriz e também cantora nem chegou a fazer o curso. Passou no vestibular da USP, mas deixou o sonho de ser médica para encarar os palcos e as câmeras.

6 – Fernando Torres

Formado em Medicina, deixou seu nome gravado como ator e diretor, principalmente no teatro.

7 – Rodrigo Santoro

O famoso ator de Hollywood também está dentre as personalidades que cursaram e se formaram em Medicina. Passou no vestibular, mas optou pelos palcos do teatro e da televisão, além dos sets de gravação no cinema. E conquistou seu lugar em Hollywood (EUA).





8 – Sérgio Britto

Outro que granjeou fama e reconhecimento como ator e diretor. Formado em Medicina pela Faculdade Nacional de Medicina (Rio de Janeiro), jamais foi buscar o diploma. Entrou para o teatro em 1945, começando a atuar ao lado de Sérgio Cardoso e Sonia Oiticica.

9 – Tina Turner

Antes da cantora impressionar todo mundo com sua voz poderosa nos palcos, Tina Turner trabalhava como auxiliar de enfermagem no Hospital Barnes-Jewish, no Missouri.

10 – Zezé Polessa

Hoje com uma sólida carreira na arte e dezenas de personagens marcantes, a atriz, que atualmente está no ar como a espevitada Edinalva, na edição especial de A Força do Querer, é formada em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez pós-graduação em Medicina Social.

Durante uma participação no Encontro com Fátima Bernardes, em 2012, Zezé contou como foi a escolha por esta profissão. “Eu sou Maria José e tinha um tio chamado José Maria, que era médico cirurgião. Ele operou a minha mãe e eu achei, na minha infância lá de 9 anos, que ele tinha a salvado, então virou meu ídolo. Quando ele soube que eu fui estudar medicina, ficou louco, disse que ia passar a clínica para mim e tudo mais. No primeiro ano da faculdade, ele me levou pra ver cirurgias com ele e eu desmaiava! Aí, na décima, ele começou realmente a ficar preocupado e disse ‘você pode tentar outras especialidades’, mas eu sempre fiz teatro também”, disse.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias