Dia do Chocolate:cada italiano come 4kg por ano, diz estudo

ROMA, 7 JUL (ANSA) – No Dia Mundial do Chocolate, celebrado nesta terça-feira (7), um pesquisa revelou que cada italiano consome pelo menos quatro quilos do alimento ao longo do ano. Entre muffins, sorvetes e tabletes, a iguaria registrou um aumento de quase 22% no consumo em meio à pandemia do novo coronavírus, em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com o estudo do Observatório Just Eat.

Com isso, segundo os dados, o mercado pode arrecadar 2,5 bilhões de euros. Ao longo dos anos, além dos tradicionais, o setor criou diversos sabores e tipos, como o de leite, pimenta, laranja, hortelã, rum e até mesmo sal do Himalaia. No entanto, a preferência de 40% dos italianos é de chocolate amargo, seguido do ao leite.

O Dia Mundial do Chocolate é celebrado anualmente em 7 de julho por ter sido o período em que o chocolate chegou no continente europeu, por volta do século 15. Desde então, a iguaria passou a ser usada e produzida de diferentes maneiras. (ANSA)

