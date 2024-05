Dia das Mães: praia, montanha ou vinho; confira dicas de passeio perto de São Paulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 16:04 Para compartilhar:

Para quem quer passar um Dia das Mães diferente e está disposto a pegar a estrada, São Paulo oferece várias opções para todos os tipos de turistas. Mas, antes de escolher o destino, é fundamental saber identificar o estilo da sua mãe e quanto tempo vocês vão ficar fora. Por isso, o Bate-Volta SP traz dicas de viagem para os mais variados tipos de mães (e filhos, claro).

Guarujá fora do óbvio: mãe que gosta de praia

A menos de 100 quilômetros de São Paulo, Guarujá é um dos destinos mais procurados do litoral paulista, tanto pela proximidade com a capital quanto pelo fácil acesso de carro ou ônibus e pela ampla oferta de hospedagem. Só no último verão, o município recebeu mais de 1 milhão de turistas espalhados pelas 27 praias da sua faixa litorânea. Mas como achar paz, sombra e água fresca em meio a essa multidão?

O Bate-Volta SP selecionou três destinos no litoral do Guarujá cujos principais acessos são feitos pelo mar, por “taxi boat” (barco), stand up paddle, caiaque ou qualquer meio similar. As praias de Sangava, Cheira-Limão e do Góes variam em diferentes níveis de isolamento, visitação, infraestrutura e segurança, mas todas mantêm entre si um traço em comum: são paraísos naturais cercados pela Mata Atlântica e com um mar de águas cristalinas.

Pedaço do Japão perto de SP: mãe que gosta de contemplação

O Estado de São Paulo é conhecido por ter a maior colônia japonesa do mundo fora do Japão. Atualmente são cerca de 1 milhão de japoneses e descendentes que moram por aqui. E com eles também sua cultura, desde a culinária até a religião. A visita de templos budistas que trazem a vivência dessa cultura para perto, por exemplo, é um dos passeios muito procurados por aqueles que a apreciam.

Em Itapecerica da Serra, a cerca de 50 quilômetros de distância da capital paulista, existem dois templos budistas que valem a pena a visita: o Kinkaku-Ji e o Enkoji.

Um pedacinho da Europa em SP: mãe que gosta de um bom vinho

Famosa pelos seus vinhos e vinícolas, São Roque, a duas horas de São Paulo, também conta com atrações culturais e espaços para aproveitar a natureza. Desde 1990, a cidade é considerada estância turística justamente pelo seu grande potencial no cenário histórico, artístico, ecológico e cultural.

A Trilha do Sabóo, por exemplo, é um passeio gratuito para quem gosta de mirantes e natureza. O morro Sabóo, que significa “pelado” em tupi-guarani, é considerado o ponto mais elevado da cidade, com cerca de mil metros de altitude.

Para isso, é preciso enfrentar uma trilha difícil, não só pela inclinação, mas também pelo caminho em si, que é de terra com desníveis. Ao todo são 10 quilômetros, sendo 5km de subida e 5km de descida. Há alguns que até preferem acampar no topo para ter a visão do sol nascendo sob a cidade e recuperar as forças para a volta.

Campos do Jordão: mãe que gosta de curtir montanha e as melhores vistas

Com o título de cidade mais alta do Brasil, Campos do Jordão, a 170 quilômetros de São Paulo, é recheado de pontos turísticos que enaltecem a vista dos seus 1.628 metros de altitude. Justamente por sua altura, a temporada alta da cidade é no inverno, mas também serve de refúgio para quem gosta de climas amenos nos dias de calor.

Para quem adora observar a natureza, o Parque Amantikir é o lugar. Afinal são 60 mil metros quadrados, totalmente acessíveis, divididos em 17 jardins inspirados em diferentes lugares do mundo, com mais de 700 espécies de plantas ao todo.