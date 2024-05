Dia das Mães: mamães de primeira viagem curtem a data de uma forma especial

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/05/2024 - 12:46 Para compartilhar:

Para algumas famosas, este Dia das Mães, comemorado neste domingo, 12 de maio, é o primeiro que elas irão comemorar ao lado dos filhos. Bruna Biancardi, Mirella Santos e Ary Mirelle deram à luz ao longo dos últimos meses, e compartilharam nas redes como estão se sentindo nesse dia especial. Confira:

Bruna Biancardi

Mãe de Mavie, fruto do relacionamento com Neymar, Bruna Biancardi viajou à Arábia Saudita, onde o jogador de futebol vive e trabalha, para comemorar o Dia das Mães ao lado dele. Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou um relato do primeiro ano como mãe.

“São tantas coisas para dizer, mas, ao mesmo tempo, fico sem palavras. Filha, você me transformou e me transforma todos os dias. É um amor que transborda, transcende, completa. Nem naquele meu antigo e maior sonho de ser mãe, imaginei que seria tão maravilhoso. Obrigada por ser a minha força. Obrigada por me transformar na minha melhor versão. Que eu possa ser a melhor mãe do mundo para você”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Mirella Santos

Mirella Santos, uma das Gêmeas Lacração, deu à luz Luna em fevereiro, fruto do casamento com o surfista Gabriel Farias.

“Luna, orbigada por me fazer feliz todos os dias, você me transformou, me fez sentir o amor mais puro e verdadeiro. O meu dia mais feliz com toda certeza será o Dia das Mães, amo ser sua mãe, Luninha, e quero ser para você tudo o que eu tive”, disse a influenciadora, que também aproveitou para homenagear a mãe, Elizangela Braz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella Santos (@eumirellasantos)

Ary Mirelle

Ary Mirelle, noiva de João Gomes, deu à luz Jorge em janeiro e compartilhou um texto contando como é a experiência de ser mãe.

“Tinha medo de só não saber fazer nada, mas aí você chegou e percebi que talvez eu não precisasse de um manual de instruções. Hoje, só sei me perguntar como eu vivi tanto tempo sem você. Não sou mais nada sem você na minha vida, obrigada por me transformar todos os dias”, diz um trecho do texto publicado por ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Mirelle (@arymirelle)