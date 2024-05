Dia das Mães: famosas grávidas vão curtir o dia de uma forma diferente; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/05/2024 - 9:30 Para compartilhar:

Neste domingo (12) se comemora o Dia das Mães, e uma série de influenciadoras e artistas como Viih Tube, Virginia Fonseca, IZA, Hailey Baldwin Bieber, entre outras, vão celebrar o dia especial de uma forma diferente. Grávidas, essas artistas comemoram a data com um sentimento especial de aumentar a família em breve.

Confira abaixo as famosas que vão passar o Dia das Mães grávidas:

Mãe de Lua, Viih Tube está à espera de mais um herdeiro, e que também é fruto da relação com Eliezer.

Grávida de seu terceiro filho, Virginia espera pelo primeiro menino, que se chamará José Leonardo. O pequeno é esperado para o mês de setembro.

Mãe de primeira viagem, a cantora IZA anunciou em abril a gravidez do primeiro filho com o jogador de futebol Yuri Lima.

Hailey Baldwin Bieber é a mais nova mamãe desta turma. A modelo anunciou na última quinta-feira, 9, que está esperando o primeiro filho com Justin Bieber, com quem é casada desde 2018.

Mãe de Júlia, de 9 anos, Leandra Leal agora espera pelo seu segundo filho, do casamento com Guilherme Burgos. A primogênita é fruto de uma relação antiga com Alê Youssef.

Sthefany Brito é outra grávida da lista. Mãe de Antonio Enrico, de 3 anos, ela agora espera por um novo filho. Recentemente, a atriz completou 5 meses de gestação.

Casada com Rodrigo Santoro, Mel Fronckowiak será mãe pela segunda vez. Os dois já são pais de Nina, de 6 anos. Com uma vida pessoal discreta, eles evitam mostrar o rosto da primogênita.