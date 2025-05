Dia das Mães: a importância do perdão como ato de libertação emocional

Renata Fornari é especialista em autodesenvolvimento e uma referência no Brasil no despertar do autoamor.

Ex-executiva de multinacionais, trocou o sucesso convencional pela busca da autenticidade, tornando-se a única formadora oficial de terapeutas do Método Louise Hay® no país — criado pela pioneira do autodesenvolvimento e fundadora da maior editora de autoconhecimento do mundo, Louise Hay.

Criadora da abordagem Soul Self Love, seu trabalho conduz pessoas a se libertarem das armaduras impostas pelo teatro social, para que vivam com autenticidade e liberdade.

Em 2024, realizou um evento histórico que reuniu mais de 600 pessoas em São Paulo. Seu impacto já alcançou mais de 10 mil alunos e cerca de 600 mil seguidores em suas redes sociais.